تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وإسماعيل يعوض غيابات الوسط ضد كايزر تشيفز

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 13:54

كتب : FilGoal

مباراة القمة - محمد صبحي

عاد محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك في تشكيل الفريق لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي في الثالثة عصرا على ملعب بيتر موكابا.

ويبدأ صبحي أساسيا على حساب محمد عواد الغائب عن القائمة والذي تواجد في التشكيل الأساسي ضد زيسكو الزامبي بالجولة الأولى.

ويبدأ محمد إسماعيل في خط الوسط لتعويض غيابات الأبيض في منتصف الملعب، حيث يغيب نبيل عماد وعبد الله السعيد.

ويتواجد عدي الدباغ على مقاعد البدلاء بعدما شارك في الدور التمهيدي لكأس العرب يوم الثلاثاء الماضي مع منتخب فلسطين.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي - محمود بنتايك - بارون أوشينج - محمود جهاد - سيف جعفر - عبد الحميد معالي - آدم كايد - أحمد شريف - عدي الدباغ.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه كايزر تشيفز وأخيرا زيسكو بدون نقاط.

