فابريجاس يرد على تصريحات كومباني

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس

رد سيسك فابريجاس المدير الفني لـ كومو الإيطالي على أهمية الألقاب للاعبين والجماهير.

وقاد فابريجاس فريق كومو للفوز في افتتاح الجولة 13 من الدوري الإيطالي للفوز بنتيجة 2-0.

وكان فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ قد صرّح أن الألقاب أكثر أهمية للاعبين والجماهير، فيما يركز المدربون على بناء الفرق والتطور بشكل مستمر.

وقال فابريجاس عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا: "سأقول لكم إني لا أتذكر ألقابي التي فزت بها كلاعب".

وأوضح "أتذكر لحظات غرفة الملابس، وكيف ساعدنا بعضنا البعض وتحسنّا، للأسف وقت البناء في كرة القدم قليل".

وأردف "أنا سعيد للتواجد في كومو حيث أفعل الأشياء بطريقة مختلفة، لدينا صبر ونعرف الأخطاء وتذبذب مستوى اللاعبين الشباب، كلمة السر هي البناء".

ويحتل كومو المركز السادس برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة.

وكان الفريق قد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 49 بعد عودته للدوري الإيطالي عقب غياب لسنوات.

سيسك فابريجاس كومو الدوري الإيطالي كومباني
