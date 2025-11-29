تقارير: إليوت أندرسون على رأس اهتمامات مانشستر سيتي

وضع مانشستر سيتي اسم إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست على رأس اهتماماته لتدعيم الوسط الموسم المقبل.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن تقارير اهتمام بيب جوارديولا بلاعب الوسط الإنجليزي.

ويجذب إليوت اهتمام فرق تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد أيضا.

ويمتلك إليوت تعاقدا مستمرا مع فورست حتى صيف 2029.

وتتوقع التقارير أن قيمة انتقال اللاعب ستصل لـ 100 مليون جنيه إسترليني.

صاحب الـ23 عاما انضم من نيوكاسل لفورست مقابل 41 مليون يورو في صيف 2024.

وشارك الموسم الحالي في 16 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفا.

وساهم إليوت في الصيف قبل بداية الموسم في حصد منتخب إنجلترا لقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

ويضم سيتي في خط وسطه كل من رودري ونيكو جونزاليس وكيفين فيليبس وتيجاني رينديرز وماتيو كوفاسيتش وبرناردو سيلفا.