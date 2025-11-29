خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 00:29

كتب : أحمد الخولي

تريزيجيه - الأهلي ضد الجيش الملكي

قرر النادي الأهلي تقديم شكوى ضد الجيش الملكي المغربي بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

وحقق الأهلي تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي على ملعبه ووسط جماهيره بدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الأهلي قرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي وحكم المباراة لما حدث في اللقاء من هجوم على اللاعبين والجهاز الفني والقرارات التحكيمية.

وهاجمت جماهير الجيش الملكي لاعبي الأهلي والجهاز الفني بزجاجات المياه والأدوات الحادة أثناء المباراة ما تسبب في وقوع مشاجرات بين لاعبي الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.

زيزو الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة الأهلي يحافظ على الصدارة.. رأسية تريزيجيه تنقذ توروب من الخسارة الأولى أمام الجيش الملكي كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل
أخر الأخبار
أحمد دياب: حقيقة قرعة الـ "2 صباحا".. وتعمدت رفع جوائز كأس الرابطة فوق الدوري لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ 3 ساعة | كأس العرب
توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة 3 ساعة | الكرة المصرية
كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518087/خبر-في-الجول-الأهلي-يقرر-تقديم-شكوى-ضد-الجيش-الملكي-والحكم