خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم

قرر النادي الأهلي تقديم شكوى ضد الجيش الملكي المغربي بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

وحقق الأهلي تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي على ملعبه ووسط جماهيره بدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الأهلي قرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي وحكم المباراة لما حدث في اللقاء من هجوم على اللاعبين والجهاز الفني والقرارات التحكيمية.

وهاجمت جماهير الجيش الملكي لاعبي الأهلي والجهاز الفني بزجاجات المياه والأدوات الحادة أثناء المباراة ما تسبب في وقوع مشاجرات بين لاعبي الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.