بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة

ثمن بيراميدز مبادرة النادي الأهلي بعد البيان الذي أصدره بشأن رمضان صبحي لاعب الفريق بعد أزمته الأخيرة.

وقرر النادي الأهلي انضمام مستشاريه القانونيين لفريق الدفاع عن رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، مثمنا فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب، ومشددا على أهمية رمضان صبحي بوصفه أحد أفراد منظومة بيراميدز، وأنه مستمر منذ اللحظة الأولى في الدعم القانوني للاعب.

وجاء في بيان بيراميدز: "يثمن نادي بيراميدز البيان الصادر من النادي الأهلي فيما يخص دعمه للاعبنا رمضان صبحي، ويتوجه بعظيم شكره لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعمهم للاعبنا، ويرحب بانضمام الفريق القانوني للنادي الأهلي لفريق الدفاع لما يمثله ذلك من إضافة ثمينة لجهود النادي لمساندة اللاعب"

"ويشدد النادي أن رمضان صبحي هو فرد مهم من أفراد منظومة وعائلة نادي بيراميدز، والفريق القانوني للنادي بالكامل يعكف منذ اليوم الأول للأزمة وبالتنسيق مع محامي النادي الدولي على دراسة وبحث كافة سبل الدعم القانوني وتسخير كافة إمكانيات النادي اللازمة لدعم رمضان صبحي، وذلك استكمالا من النادي لدعمه المستمر للاعب على كافة المستويات"

"وفي هذا السياق، يناشد نادي بيراميدز كافة المؤسسات الرياضية بالدولة الوقوف بجانب لاعبنا رمضان صبحي ودعمه في محنته تقديرا لموهبته ولمكانته وتاريخه الكبير في تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية والقارية، ويدعو النادي إلى تنسيق الجهود بين جميع الخبراء القانونيين المعنيين لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة في تقديم الدعم اللازم للاعب في محنته"

"ويهيب نادي بيراميدز بجميع المهتمين بالشأن الرياضي وجماهير الكرة المصرية والعربية احترام خصوصية اللاعب وحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في القوانين واللوائح الرياضية دون استباق أحكام أو قرارات أو تداول غير قانوني للوقائع"

"أما فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء المصري، فيود النادي التأكيد على ثقته الكاملة واحترامه الكبير لأحكام وقرارات القضاء المصري الذي قرر حجز القضية للحكم لجلسة 30 ديسمبر القادم"

و كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وقال مصدر من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اللاعب من حقه الاستئناف على قرار الإيقاف أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا خلال 30 يوما".

وأضاف "ولا يحق له خوض المباريات منذ صدور الحكم أو اللعب إلا بحكم آخر من المحكمة الفيدرالية".

وتم تصعيد أزمة عينة رمضان صبحي إلى المحكمة الرياضية الدولية لاتخاذ قرارها النهائي.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئي وشباب الأهلي من 2005 وحتى تصعيده للفريق الأول في 2014.

وفي 2016 انتقل لستوك سيتي الإنجليزي وعاد للأهلي في 2019 معارا.

وانضم بعد موسم إلى بيراميدز بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي في 2020 وحتى الآن.

