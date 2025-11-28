الأهلي يكلف مستشاريه القانونيين للانضمام لفريق الدفاع عن رمضان صبحي

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، انضمام مستشاريه القانونيين لفريق الدفاع عن رمضان صبحي.

وأصدر الأهلي بيانا جاء فيه:"انطلاقا من الثوابث الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام - بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي بصفته أحد أبناء النادي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبا إلى جنب مع محاميه الخاص".

وأضاف الأهلي "كلف الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني الرياضي للأهلي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص باللاعب.

🔴 الخطيب يُكلف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي 🦅 pic.twitter.com/Q2JJMBbsHj — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 28, 2025

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وقال مصدر من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لـ FilGoal.com: "اللاعب من حقه الاستئناف على قرار الإيقاف أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا خلال 30 يوما".

وأضاف "ولا يحق له خوض المباريات منذ صدور الحكم أو اللعب إلا بحكم آخر من المحكمة الفيدرالية".

وتم تصعيد أزمة عينة رمضان صبحي إلى المحكمة الرياضية الدولية لاتخاذ قرارها النهائي.

وقال مصدر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في وقت سابق لـ FilGoal.com: "وصلنا خطاب من المحكمة الرياضية الدولية اليوم يفيد بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات لحين الفصل في القضية".