مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز

فاز نهضة بركان المغربي على خصمه ريفيرز يونايتد النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء فوز نهضة بركان بعد ريمونتادا مجنونة في ومثيرة في دقيقة واحد +90.

وتأخر نهضة بركان في الدقيقة 37 بهدف ذاتي من لاعبه مامادو لامين كامارا.

ثم عاد الفريق المغربي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق يونس الكعبي.

قبل أن يحرز منير شويعر هدف الفوز بعد دقيقة واحدة من التعادل ليفوز فريقه في الوقت القاتل وبسيناريو مجنون.

وكان نهضة بركان قد انتصر على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

ويقود التونسي معين الشعباني تدريب نهضة بركان حاليا، وكان قد درب المصري في وقت سابق.

وبذلك يتصدر نهضة بركان المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة بـ 3 نقاط وسيلعب مباراته في الجولة ضد باور ديناموز.

بينما يأتي باور ديناموز وريفيرز في المركزي الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.