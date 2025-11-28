مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

نهضة بركان - ريفيرز يونايتد

فاز نهضة بركان المغربي على خصمه ريفيرز يونايتد النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء فوز نهضة بركان بعد ريمونتادا مجنونة في ومثيرة في دقيقة واحد +90.

وتأخر نهضة بركان في الدقيقة 37 بهدف ذاتي من لاعبه مامادو لامين كامارا.

أخبار متعلقة:
مجموعة بيراميدز - نهضة بركان يستعيد نجمه قبل مواجهة باور ديناموز قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان أبطال إفريقيا - نهضة بركان آخر المتأهلين لدور المجموعات على حساب أهلي طرابلس الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان

ثم عاد الفريق المغربي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق يونس الكعبي.

قبل أن يحرز منير شويعر هدف الفوز بعد دقيقة واحدة من التعادل ليفوز فريقه في الوقت القاتل وبسيناريو مجنون.

وكان نهضة بركان قد انتصر على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

ويقود التونسي معين الشعباني تدريب نهضة بركان حاليا، وكان قد درب المصري في وقت سابق.

وبذلك يتصدر نهضة بركان المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة بـ 3 نقاط وسيلعب مباراته في الجولة ضد باور ديناموز.

بينما يأتي باور ديناموز وريفيرز في المركزي الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

نهضة بركان ريفيرز يونايتد دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
نرشح لكم
كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الجيش الملكي.. التعادل يضيع بغرابة تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف تشكيل الأهلي - بنشرقي وزيزو يقودان الهجوم ضد الجيش الملكي خبر في الجول - كامل أبو علي يضاعف مكافآت المصري بعد الفوز على زيسكو الفوز الأول من نوعه.. المصري يضرب زيسكو بثلاثية وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية مران الزمالك - تخفيف الحفل البدني قبل مواجهة كايزر تشيفز
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة بوليسيتش 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الجيش الملكي.. التعادل يضيع بغرابة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة ساعة | الكرة المصرية
مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/518075/مجموعة-بيراميدز-ريمونتادا-مجنونة-في-دقيقة-واحدة-نهضة-بركان-يفوز-على-ريفيرز