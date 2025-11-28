مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف
الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 20:20
كتب : FilGoal
تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع منافسه يانج أفريكانز التنزاني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان شبيبة القبائل قد خسر في الجولة الماضية ضد الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.
بينما انتصر شبيبة القبائل على خصمه الجيش الملكي المغري بهدف دون رد في الجولة الأولى.
ويتواجد شبيبة القبائل ويانج أفريكانز مع الأهلي في مجموعته.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي بعد قليل غريمه الجيش الملكي في الجولة ذاتها.
وللأهلي فرصة الانفراد بصدارة المجموعة في حال فوزه إذ يتصدرها يانج أفريكانز.
ويتصدر يانج أفريكانز المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الأهلي خلفه بـ 3 نقاط بعد فوزه على شبيبة القبائل في الجولة الأولى.
ثم يأتي شبيبة القبائل في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل الجيش الملكي المجموعة دون رصيد من النقاط.