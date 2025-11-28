مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عودة كول بالمر صانع ألعاب الفريق إلى التشكيل الأساسي في مواجهة أرسنال.

ويستضيف تشيلسي منافسه أرسنال في تمام السادسة والنصف مساء الأحد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كول بالمر سيكون متاحا للعودة إلى التشكيل الأساسي لمباراة الأحد".

وأكمل "بالمر مرشح للعب بشكل أساسي، إنه أفضل لاعب لدينا ونحن سعداء بعودته، ونحتاج إلى منحه الوقت الكافي ليكون جاهز تمام، لقد قدم أداء رائعا في الماضي، ولا شك أنه سيقدم أداءً رائعا في المستقبل".

وعن إمكانية لعبه في وجود استيفاو "بالمر واستيفاو يمكنهما اللعب معا وهو ما سيسعد الجميع برؤيته".

وأثنى ماريسكا على تألق البرازيلي استيفاو وتسجيله في شباك برشلونة "من الجيد دائمًا أن يُحسن اللاعبون التصرف، ومن المهم أن يلعبوا جيدًا ويتخذوا القرارات الصائبة عندما تتاح لهم الفرصة. إنها دائمًا مشكلة جيدة لأي مدرب".

وبسؤاله عن تحديد مباراة الأحد صاحب لقب دوري الموسم الحالي، رد ماريسكا "سواء الفوز أو إهدار نقاط أمام أرسنال فمن المبكر الحديث عن سباق اللقب، من المهم أم نكون حيث نحن الآن في مارس وإبريل وبعد ذلك سنرى".

وأضاف "لاعبونا أثبتوا قدرتهم على هزيمة فرق قوية، وننافس دائمًا، أحيانًا نفوز وأحيانًا لا، لكن المهم هو أن ننافس أي فريق".

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يلاحقه تشيلسي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

وتحدث ماريسكا عن معركة خط الوسط بين مويسيس كايسيدو وديكلان رايس "ستشكل جزءًا كبيرًا من مباراة الأحد، لكنها ليست سوى جزء واحد من الصورة الأكبر".

وأتم حديثه عن مقارنة أرسنال ببرشلونة "لا أعرف، جميعها مباريات مهمة، بالتأكيد الفوز على برشلونة أو إذا تمكنا من الفوز على أرسنال، فهو شعور رائع لكن يبقى الفارق هو الثلاث نقاط."

ونجح تشيلسي في الفوز على حساب برشلونة بثلاثية في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي أرسنال
