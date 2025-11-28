دوري المحترفين - القناة يخطف الصدارة.. وتعادل بلدية المحلة أمام الداخلية

أقيمت اليوم الجمعة 8 مباريات في الجولة 14 من منافسات مسابقة دوري المحترفين.

ونجح نادي القناة في خطف صدارة ترتيب المسابقة بعد الفوز الثمين على مالية كفر الزيات.

وفاز فريق القناة على مالية كفر الزيات 3-1 ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة.

فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة بلدية المحلة ضد الداخلية.

وفاز أبو قير للأسمدة على وي 1-0، سجله محمود سمكة ليرتفع رصيد وي إلى 23 نقطة.

وحسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة المنصورة ضد راية، ليرتفع رصيد المنصورة الى 21 نقطة وراية إلى 15 نقطة.

وفاز بترول أسيوط على الترسانة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد البترول إلى 26 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 14 لدوري المحترفين كالتالي:

وي 1-0 أبو قير للأسمدة

المنصورة 1-1راية

بترول أسيوط 1-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 1-0 ديروط

القناة 3-1 مالية كفر الزيات

بلدية المحلة 1-1 الداخلية

مسار 0-0 أسوان

طنطا 1-1 لافيينا.

وتختتم منافسات الجولة 14 بمواجهة السكة الحديد مع بروكسي يوم الجمعة المقبل.