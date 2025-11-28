دوري المحترفين - القناة يخطف الصدارة.. وتعادل بلدية المحلة أمام الداخلية

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 17:52

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الجمعة 8 مباريات في الجولة 14 من منافسات مسابقة دوري المحترفين.

ونجح نادي القناة في خطف صدارة ترتيب المسابقة بعد الفوز الثمين على مالية كفر الزيات.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - أسوان يفوز على السكة الحديد مودرن.. وهزيمة بلدية المحلة والداخلية مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين دوري المحترفين - بعد المقاولون العرب.. مكي مديرا فنيا لـ السكة الحديد مودرن دوري المحترفين - أبو قير على الصدارة بالفوز على أسوان.. والفوز الثالث للمالية مع مجاهد

وفاز فريق القناة على مالية كفر الزيات 3-1 ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة.

فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة بلدية المحلة ضد الداخلية.

وفاز أبو قير للأسمدة على وي 1-0، سجله محمود سمكة ليرتفع رصيد وي إلى 23 نقطة.

وحسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة المنصورة ضد راية، ليرتفع رصيد المنصورة الى 21 نقطة وراية إلى 15 نقطة.

وفاز بترول أسيوط على الترسانة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد البترول إلى 26 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 14 لدوري المحترفين كالتالي:

وي 1-0 أبو قير للأسمدة

المنصورة 1-1راية

بترول أسيوط 1-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 1-0 ديروط

القناة 3-1 مالية كفر الزيات

بلدية المحلة 1-1 الداخلية

مسار 0-0 أسوان

طنطا 1-1 لافيينا.

وتختتم منافسات الجولة 14 بمواجهة السكة الحديد مع بروكسي يوم الجمعة المقبل.

دوري المحترفين القسم الثاني
نرشح لكم
الأب والابن.. مواجهة فريدة من نوعها في الدرجة الرابعة الرابع هذا الموسم.. أحمد عيد عبد الملك يتولى تدريب السكة الحديد مودرن "كنت أدافع عن لاعب فريقي".. إبراهيم صلاح يرد على أحداث مباراة جي والقناطر الخيرية خبر في الجول - مكي يتقدم باستقالته من تدريب السكة الحديد مودرن دوري المحترفين - أسوان يفوز على السكة الحديد مودرن.. وهزيمة بلدية المحلة والداخلية إيقاف وغرامة ونقل مباريات.. المسابقات تعلن عقوبات أحداث مباراة "جي" والقناطر نادي "جي" يعلن رحيل إبراهيم صلاح التجربة الثالثة .. حسام عبد العال مديرا فنيا لنادي الإنتاج الحربي خلفا لمعتمد جمال
أخر الأخبار
عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة 27 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - موعد مباراة مصر ضد الكويت.. والقنوات الناقلة المفتوحة والمعلق 38 دقيقة | كأس العرب
معلول: المواجهة الافتتاحية مفتاح أي مسابقة.. ونسعى لإسعاد جماهير تونس بـ كأس العرب 53 دقيقة | كأس العرب
بعد التعادل أمام كايزر تشيفز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الإثنين 1 ديسمبر 2025.. كأس العرب والإسماعيلي ضد حرس الحدود ساعة | كأس العرب
طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة 10 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته 10 ساعة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518065/دوري-المحترفين-القناة-يخطف-الصدارة-وتعادل-بلدية-المحلة-أمام-الداخلية