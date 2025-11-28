الفوز الأول من نوعه.. المصري يضرب زيسكو بثلاثية وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية

حقق المصري الفوز على حساب زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبتلك النتيجة تصدر المصري المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، قبل الفوز أمام زيسكو خارج الأرض.

ومن المنتظر أن يحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز في تمام الثالثة عصر السبت لحساب الجولة ذاتها.

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو بهدف نظيف.

سجل أهداف المصري محمد هاشم، ومنذر طمين، وعبد الرحيم دغموم، فيما سجل هدفي زيسكو، فيما سجل هدفي زيسكو فريدي مايكل، وبيتر موسواكوما.

ونجح المصري في تحقيق أول فوز لفريق مصري أمام زيسكو على ملعبه.

وسبق أن لعب الأهلي مباراتين، والزمالك مباراة واحدة، وسموحة مباراة على ملعب زيسكو ولم ينجحوا في الفوز على الأرض الزامبية.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بهدف مبكر من محمد هاشم الذي نجح في متابعة كرة مرتدة من الحارس ليسكنها الشباك برأسه في الدقيقة الرابعة.

وأثناء تنفيذ زيسكو ضربة البداية بعد تسجيل الهدف، لعب مدافع الفريق كرة طويلة أخطأ محمد هاشم صاحب الهدف ومحمود حمدي حارس المرمى، لينجح فريدي مايكل في اقتناص الكرة ليسجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 24 نجح المصري في تسجيل الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من مدافع زيسكو ليحصل منذر طمين على الكرة وينفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط زيسكو من أجل إحراز هدف التعادل، ولكن تألق محمود حمدي في التصدي لعدد من الهجمات الخطيرة.

وأبرزها في الدقيقة 64 بعدما تصدى لانفراد أمام فريدي مايكل لاعب زيسكو.

وسدد فاكسون كابيومبو تسديدة في الدقيقة 65 تصدى لها حارس المصري مجددا.

ونجج عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين في تبادل الكرة إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 68 ليسجل دغموم في الشباك ليوسع الفارق.

ضغط زيسكو، ونجح في الدقيقة 86 في تسجيل الهدف الثاني بعد مرور رائع من باسكال فيري على الجانب الأيمن بمرور رائع من الدفاع ليلعب كرة عرضية نجح بيتر موسواكوما في تسديدها في الشباك رغم محاولة محمود حمدي.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المصري 3-2.