مؤتمر أرتيتا: لدينا مهمة أخرى بعد توتنام وبايرن.. وتشيلسي هو المواجهة الأكبر لنا الآن

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على هل تشيلسي منافس حقيقي لفريقه على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلتقي تشيلسي وأرسنال في دربي لندني يوم الأحد في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي: "بعد الفوز على توتنام كان عليك تقديم أداءً صلبا ضد بايرن ميونيخ وفعلنا ذلك، والآن لدينا مهمة أخرى".

وأضاف "سنخوض دربي لندن الكبير، تشيلسي يمر بفترة إيجابية، ونعلم التحديات والفرص التي سنواجهها يوم الأحد، الفريق مستعد للغاية".

وأردف "تشيلسي منافس على لقب الدوري؟ الكل ينافس على اللقب، هم في هذا المكان لأنهم يستحقون ذلك عما بعدما فعلوه في السنوات الأخيرة".

وتابع "سنجري اختبارا طبيا لتروسار اليوم، وسنرى كيف يشعر، وهناك فرصة لتواجده في الدربي".

وأكمل "جابرييل جيسوس وإيثان نوانيري يحتاجان لعدة دقائق للمشاركة، وسننتظر موقف الثلاثي جابرييل ماجاليس وكاي هافيرتز وفيكتور جيوكيريس غدا".

وواصل "هل مواجهة تشيلسي هي الأكبر هذا الموسم لأرسنال؟ بالنسبة لنا نعم لأنها مباراتنا المقبلة، نحن نعيش في الحاضر وسنحضر أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة للفوز باللقاء".

وأتم عن هل يستطيع رايس الفوز بجائزة الكرة الذهبية: "آمل ذلك، هذا سيعني لي الكثير، أعتقد أنه يقدم أداءً هائلا هذا الموسم، هو لاعب رائع وحاسم لنا".

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 29 نقطة ويأتي تشيلسي ثانيا برصيد 23 نقطة.