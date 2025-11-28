مؤتمر جوارديولا: لست محبطا من الخسارة ضد نيوكاسل.. وأرسنال خصم قوي للغاية

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن إحباطه بعد الخسارة من باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليدز يونايتد.

ويستعد سيتي للقاء ليدز يونايتد على ملعب الاتحاد غدا السبت في الخامسة عصرا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "عودة رودري؟ ليس الآن، لن يعود في الوقت الحالي لكنه يعاني من نفس المشكلة في الركبة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر فليك: متفائلون قبل لقاء ألافيس.. وبيدري سيلعب لعدة دقائق وغياب أراوخو آس: الاتحاد الإيراني يقاطع قرعة كأس العالم 2026 اسكواش - يوسف وفيروز إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة مؤتمر يورتشيتش: مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة.. وبيراميدز في موقف رائع للغاية حاليا

وأضاف "هالاند فقط من يسجل في الدوري؟ ليست مشكلة رئيسية، لكن في المباراة الأخيرة فعلنا العديد من الأشياء الجيدة، بالطبع هالاند مهم للغاية وكذلك الآخرين".

وأكمل "نعلم أن المسابقات صعبة، لست محبطا من الخسارة أمام نيوكاسل، لكن نعم محبط بعد الهزيمة من باير ليفركوزن".

وخسر سيتي من نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي ثم 2-0 من باير ليفركوزن في دوري الأبطال.

وردا على لماذا لم يُظهر البدلاء أنفسهم في مباراة باير ليفركوزن قائلا: "في كرة القدم عليك التجربة لكننا لم نفعل، يجب مداورة التشكيل، لدي ثقة كبير في لاعبي فريقي، لدينا جودة كبيرة في اللاعبين".

وأردف "أريد الحصول على أفضل شيء من برناردو سيلفا، وإذا أراد الاستمرار معنا سأكون ممتنا وسعيدا، لكنني لم أتحدث عن تجديد تعاقده حتى الآن، وأتمنى له الأفضل، هو مستمر معنا منذ 9 سنوات وسيختار الأفضل بالنسبة له".

وواصل "أعرف أن هناك فارق بيننا وبين أرسنال، وهم فريق قوي للغاية، نرى مباراة تلو الأخرى كيف يتحسنون بشكل أفضل كفريق".

وأتم عن مواجهة ليدز: "علاقتي جيدة بدانييل فاركه مدرب ليدز، بإمكانك أن تحقق سلسلة نتائج إيجابية وفي النهاية ربما تحقق نتائج سلبية لأن خصمك أقوى، وعليك أن تكون مستعدا".

وخسر ليدز 5 مباريات من آخر 6 مواجهات في الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل ليدز المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب مؤتمر أرتيتا: لدينا مهمة أخرى بعد توتنام وبايرن.. وتشيلسي هو المواجهة الأكبر لنا الآن ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي مؤتمر سلوت - أخبرت مالكي ليفربول بمواصلة القتال.. وهذا موقف المصابين من مواجهة وست هام ذا أثلتيك تكشف موقف إدارة ليفربول من استمرار سلوت رايس: أرسنال قدم واحدة من أفضل لياليه الأوروبية أمام بايرن ميونيخ مؤتمر سلوت: هدف أيندهوفن الثاني قتل إيقاعنا.. والحديث عن مستقبلي طبيعي بعد هذه النتائج توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء
أخر الأخبار
بيلد: خطوة من كين لتأكيد رغبته في البقاء مع بايرن ميونيخ 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - كامل أبو علي يضاعف مكافآت المصري بعد الفوز على زيسكو 26 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
لابورتا: ريال مدريد مهووس بـ برشلونة.. والحكام يجاملوه تاريخيا ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يخطف الصدارة.. وتعادل بلدية المحلة أمام الداخلية ساعة | القسم الثاني
12-0.. منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يكتسح ليبيا ويتأهل لنهائي دورة شمال إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب ساعة | كأس العرب
الفوز الأول من نوعه.. المصري يضرب زيسكو بثلاثية وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/518059/مؤتمر-جوارديولا-لست-محبطا-من-الخسارة-ضد-نيوكاسل-وأرسنال-خصم-قوي-للغاية