مؤتمر جوارديولا: لست محبطا من الخسارة ضد نيوكاسل.. وأرسنال خصم قوي للغاية

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن إحباطه بعد الخسارة من باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليدز يونايتد.

ويستعد سيتي للقاء ليدز يونايتد على ملعب الاتحاد غدا السبت في الخامسة عصرا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "عودة رودري؟ ليس الآن، لن يعود في الوقت الحالي لكنه يعاني من نفس المشكلة في الركبة".

وأضاف "هالاند فقط من يسجل في الدوري؟ ليست مشكلة رئيسية، لكن في المباراة الأخيرة فعلنا العديد من الأشياء الجيدة، بالطبع هالاند مهم للغاية وكذلك الآخرين".

وأكمل "نعلم أن المسابقات صعبة، لست محبطا من الخسارة أمام نيوكاسل، لكن نعم محبط بعد الهزيمة من باير ليفركوزن".

وخسر سيتي من نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي ثم 2-0 من باير ليفركوزن في دوري الأبطال.

وردا على لماذا لم يُظهر البدلاء أنفسهم في مباراة باير ليفركوزن قائلا: "في كرة القدم عليك التجربة لكننا لم نفعل، يجب مداورة التشكيل، لدي ثقة كبير في لاعبي فريقي، لدينا جودة كبيرة في اللاعبين".

وأردف "أريد الحصول على أفضل شيء من برناردو سيلفا، وإذا أراد الاستمرار معنا سأكون ممتنا وسعيدا، لكنني لم أتحدث عن تجديد تعاقده حتى الآن، وأتمنى له الأفضل، هو مستمر معنا منذ 9 سنوات وسيختار الأفضل بالنسبة له".

وواصل "أعرف أن هناك فارق بيننا وبين أرسنال، وهم فريق قوي للغاية، نرى مباراة تلو الأخرى كيف يتحسنون بشكل أفضل كفريق".

وأتم عن مواجهة ليدز: "علاقتي جيدة بدانييل فاركه مدرب ليدز، بإمكانك أن تحقق سلسلة نتائج إيجابية وفي النهاية ربما تحقق نتائج سلبية لأن خصمك أقوى، وعليك أن تكون مستعدا".

وخسر ليدز 5 مباريات من آخر 6 مواجهات في الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل ليدز المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.