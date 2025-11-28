مؤتمر يورتشيتش: مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة.. وبيراميدز في موقف رائع للغاية حاليا

رفض كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز التفكير في سهولة مواجهة باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

وقال المدير الفني الكرواتي في المؤتمر الصحفي: "شاهدنا المباراة الأخيرة لباور ديناموز في مواجهة نهضة بركان، وكذلك بعض مباريات في الدوري المحلي، ورغم خسارتهم بثلاثية أمام نهضة بركان إلا أنه يبقى فريقا محترما ويمتلك العديد من العناصر المميزة، والمواجهة لن تكون سهلة".

وأضاف "بيراميدز يلعب كل مباراة سواء خارج أرضه أو في مصر بوصفه بطل أبطال القارة وحامل اللقب، وهدفنا الفوز دائما وبالتالي سنلعب أمام باور ديناموز من أجل الـ3 نقاط والوصول إلى النقطة السادسة والاستمرار في صدارة المجموعة".

وأكمل "الفريق في موقف رائع للغاية حاليا وسعيد بكل لاعبيه وثقته كبيرة في قدرتهم على تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار حتى النهاية".

وأردف "نفتقد لعناصر عديدة مهمة بسبب الإصابات والغيابات الأخرى، ولكنه في النهاية أثق في كل المجموعة التي تلعب كفريق واحد وعائلة وهدفهم دائما هو الفوز رغم الغيابات المهمة، وكل لاعب قادر في المجموعة على تعويض غياب زميله وبذل أفضل ما لديه من أجل هذا الفريق".

وأتم "تفوق بيراميدز على الفرق الزامبية في عقر دارها؟ الفوز في تلك المباريات لن يكون مؤثرا في لقاء الغد بدون بذل أقصى جهد لدى اللاعبين داخل الملعب ولابد من احترام المنافس بشدة واللعب بكل قوة أمامه لتحقيق نتيجة أخرى مثالية و3 نقاط جديدة".

وفاز بيراميدز على منافسه ريفيرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر انتصر نهضة بركان المغربي على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة ذاتها.

وبهذا يتصدر بيراميدز مجموعته ويأتي خلفه نهضة بركان ثم باور دينامو وريفيرز يونايتد.