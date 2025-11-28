إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة

وقرر النادي الأهلي انضمام مستشاريه القانونيين لفريق الدفاع عن رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي النادي : بيراميدز الأهلي

وقال إكرامي لـFilGoal.com: "مساندة الأهلي لرمضان صبحي؟ تلك المواقف ليست غريبة على الأهلي أو محمود الخطيب في دعم أبناء النادي المنتسبين له، وكل الشكر والتقدير لهم".

وأصدر الأهلي بيانا جاء فيه: "انطلاقا من الثوابث الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام - بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي بصفته أحد أبناء النادي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبا إلى جنب مع محاميه الخاص".

وأضاف الأهلي "كلف الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني الرياضي للأهلي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص باللاعب.

🔴 الخطيب يُكلف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي 🦅 pic.twitter.com/Q2JJMBbsHj — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 28, 2025

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وقال مصدر من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اللاعب من حقه الاستئناف على قرار الإيقاف أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا خلال 30 يوما".

وأضاف "ولا يحق له خوض المباريات منذ صدور الحكم أو اللعب إلا بحكم آخر من المحكمة الفيدرالية".

وتم تصعيد أزمة عينة رمضان صبحي إلى المحكمة الرياضية الدولية لاتخاذ قرارها النهائي.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئي وشباب الأهلي من 2005 وحتى تصعيده للفريق الأول في 2014.

وفي 2016 انتقل لستوك سيتي الإنجليزي وعاد للأهلي في 2019 معارا.

وانضم بعد موسم إلى بيراميدز بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي في 2020 وحتى الآن.