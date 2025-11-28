مؤتمر عمر جابر: مواجهة كايزر تشيفز مختلفة ستيلينبوش العام الماضي

أوضح عمر جابر قائد الزمالك أن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ستكون مختلفة عن لقاء ستيلينبوش في الموسم الماضي من الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وقال عمر جابر لاعب الزمالك في المؤتمر الصحفي:" نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونعلم أن فريق كايزر تشيفز فريق كبير، والزمالك أيضا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "نعلم الكرة الجنوب إفريقية جيدًا ولعبنا الموسم الماضي أمام ستيلينبوش، ونحترم الكرة في جنوب إفريقيا، ولكننا نثق في قدراتنا، ونعلم قوة فريق كايزر تشيفز، والفريق استعد بجدية للمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

وأتم "كايرز تشيفز لديه تاريخ في إفريقيا كما أن الزمالك لديه تاريخ كبير أيضًا في القارة، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الموسم الماضي".

وودع الزمالك الكونفدرالية الموسم الماضي من ربع النهائي على يد ستيلينبوش في مفاجأة كبيرة.

وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، فيما خسر كايرز تشيفز من المصري بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.