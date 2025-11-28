مؤتمر عمر جابر: مواجهة كايزر تشيفز مختلفة ستيلينبوش العام الماضي

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك

أوضح عمر جابر قائد الزمالك أن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ستكون مختلفة عن لقاء ستيلينبوش في الموسم الماضي من الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وقال عمر جابر لاعب الزمالك في المؤتمر الصحفي:" نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونعلم أن فريق كايزر تشيفز فريق كبير، والزمالك أيضا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

أخبار متعلقة:
الأهلي يكلف مستشاريه القانونيين للانضمام لفريق الدفاع عن رمضان صبحي مؤتمر عبد الرؤوف: لا أفكر في مستقبلي مع الزمالك.. ونلعب للفوز أمام كايزر تشيفز باريس سان جيرمان يعلن إصابة نونو مينديش آس: راموس يفكر في الرحيل عن مونتيري من أجل كأس العالم 2026

وأضاف "نعلم الكرة الجنوب إفريقية جيدًا ولعبنا الموسم الماضي أمام ستيلينبوش، ونحترم الكرة في جنوب إفريقيا، ولكننا نثق في قدراتنا، ونعلم قوة فريق كايزر تشيفز، والفريق استعد بجدية للمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

وأتم "كايرز تشيفز لديه تاريخ في إفريقيا كما أن الزمالك لديه تاريخ كبير أيضًا في القارة، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الموسم الماضي".

وودع الزمالك الكونفدرالية الموسم الماضي من ربع النهائي على يد ستيلينبوش في مفاجأة كبيرة.

وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، فيما خسر كايرز تشيفز من المصري بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

عمر جابر الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر يورتشيتش: مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة.. وبيراميدز في موقف رائع للغاية حاليا مؤتمر الشناوي: بيراميدز يلعب بشخصية بطل القارة.. ونبحث عن فوز ثاني في زامبيا مؤتمر عبد الرؤوف: لا أفكر في مستقبلي مع الزمالك.. ونلعب للفوز أمام كايزر تشيفز مباشر الكونفدرالية - زيسكو (1)-(3) المصري.. محمود حمدي يواصل التألق تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم.. وتبديلان أمام زيسكو بـ الكونفدرالية لاعب كايزر تشيفز لـ في الجول: تعلمنا من مباراة المصري.. وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على الزمالك "التصعيد للمحكمة الدولية".. الهلال يعلن تظلمه على قرارات كاف بشأن أحداث مباراة مولودية الجزائر كاف يصدر عقوبات بشأن أحداث مباراة الهلال ومولودية الجزائر
أخر الأخبار
مؤتمر فليك: متفائلون قبل لقاء ألافيس.. وبيدري سيلعب لعدة دقائق وغياب أراوخو 16 دقيقة | الدوري الإسباني
آس: الاتحاد الإيراني يقاطع قرعة كأس العالم 2026 25 دقيقة | آسيا
اسكواش - يوسف وفيروز إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة 37 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر يورتشيتش: مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة.. وبيراميدز في موقف رائع للغاية حاليا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الشناوي: بيراميدز يلعب بشخصية بطل القارة.. ونبحث عن فوز ثاني في زامبيا 49 دقيقة | الكرة المصرية
إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر عمر جابر: مواجهة كايزر تشيفز مختلفة ستيلينبوش العام الماضي ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي يكلف مستشاريه القانونيين للانضمام لفريق الدفاع عن رمضان صبحي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/518052/مؤتمر-عمر-جابر-مواجهة-كايزر-تشيفز-مختلفة-ستيلينبوش-العام-الماضي