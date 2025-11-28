مؤتمر عبد الرؤوف: لا أفكر في مستقبلي مع الزمالك.. ونلعب للفوز أمام كايزر تشيفز

شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ الزمالك على ضرورة تحقيق الفوز ضد كايزر تشيفز في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

وقال المدير الفني لـ الزمالك خلال المؤتمر الصحفي: "نمثل نادي الزمالك وهو فريق كبير، ونلعب من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف "بداية البطولة بفوز أمر مهم، ونتطلع للفوز الثاني في لقاء الغد، وندرك قيمة كايزر تشيفز كفريق، وهدفنا الثلاث نقاط خاصة وأن الزمالك سيخوض المباراتين المقبلتين في مصر أمام المصري".

وعن الغيابات أجاب قائلا: "غياب عبد الله السعيد ونبيل عماد يؤثر على الفريق، ولكن الزمالك يمتلك لاعبين بجودة عالية وعلى نفس المستوى، والمجموعة المتواجدة مع الفريق قادرة على تعويض أي غيابات".

وتابع "نحترم فريق كايزر تشيفز خاصة وأنه فريق منظم ولديه أسلوب لعب محدد، والجمهور يفرق كثيرا معهم في ملعبه، ومباراة الغد ستكون كبيرة بين فريقين كبار".

وأتم "كل مباراة أعمل فيها بالنادي مهمة لتاريخي داخل الفريق ولا أفكر في مستقبلي مع الزمالك، وكل المباريات التي خضتها مع الفريق كانت كبيرة، وأي نجاح أحققه يكون لنادي الزمالك أولا قبل أن يكون نجاح لي، وأحيانا قد لا يكون هناك حالة رضا من الجماهير عن الأداء ولكن الفوز في لقاء الغد سيمنح الفريق دفعة قوية للمنافسة بقوة".

وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، فيما خسر كايرز تشيفز من المصري بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.