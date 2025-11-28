مباشر الكونفدرالية - زيسكو (1)-(3) المصري.. محمود حمدي يواصل التألق
الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 14:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زيسكو الزامبي أمام المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويتقاسم المصري مع الزمالك صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل فريق.
وحقق المصري الفوز في الجولة الأولى أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 2-1، فيما حقق الزمالك الفوز أمام زيسكو بهدف نظيف.
ق 78: محمود حمدي حارس المصري يتألق ويتصدى لتسديدة فريدي إلى ركنية
ق 68: جوووووول الثالث عن طريق عبد الرحيم دغموم بعد تبادل التمرير مع منذر طمين
ق 66: تبديل أول للمصري بنزول كريم بامبو بدلا من حسن علي
ق 65: تصويبة قوية من فاكسون كابيومبو لاعب زيسكو تصدى لها محمود حمدي ببراعة
ق 64: محمود حمدي حارس المصري يتألق ويتصدى لانفراد أمام فريدي مايكل لاعب زيسكو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 24: جووووول الثاني للمصري بعد خطأ قاتل من مدافع زيسكو ليحصل منذر طمين على الكرة وينفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني
ق 5: جول التعادل لنادي زيسكو عن طريق فريدي مايكل بعد خطأ بين محمد هاشم ومحمود حمدي حارس الفريق
ق 4: جوووووول محمد هاشم يسجل الهدف الأول للمصري بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس.
بداية المباراة