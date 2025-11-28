مباشر الكونفدرالية - زيسكو (1)-(3) المصري.. محمود حمدي يواصل التألق

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

كريم العراقي - المصري - كايزر تشيفز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زيسكو الزامبي أمام المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتقاسم المصري مع الزمالك صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل فريق.

وحقق المصري الفوز في الجولة الأولى أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 2-1، فيما حقق الزمالك الفوز أمام زيسكو بهدف نظيف.

تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم.. وتبديلان أمام زيسكو بـ الكونفدرالية لاعب كايزر تشيفز لـ في الجول: تعلمنا من مباراة المصري.. وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على الزمالك كوليسالا حكما لمواجهة المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

ق 78: محمود حمدي حارس المصري يتألق ويتصدى لتسديدة فريدي إلى ركنية

ق 68: جوووووول الثالث عن طريق عبد الرحيم دغموم بعد تبادل التمرير مع منذر طمين

ق 66: تبديل أول للمصري بنزول كريم بامبو بدلا من حسن علي

ق 65: تصويبة قوية من فاكسون كابيومبو لاعب زيسكو تصدى لها محمود حمدي ببراعة

ق 64: محمود حمدي حارس المصري يتألق ويتصدى لانفراد أمام فريدي مايكل لاعب زيسكو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24: جووووول الثاني للمصري بعد خطأ قاتل من مدافع زيسكو ليحصل منذر طمين على الكرة وينفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني

ق 5: جول التعادل لنادي زيسكو عن طريق فريدي مايكل بعد خطأ بين محمد هاشم ومحمود حمدي حارس الفريق

ق 4: جوووووول محمد هاشم يسجل الهدف الأول للمصري بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس.

بداية المباراة

