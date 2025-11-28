تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم.. وتبديلان أمام زيسكو بـ الكونفدرالية

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الثانية لحساب مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأجرى الكوكي تبديلان في تشكيل المصري عن المواجهة السابقة بالدفع بـ أحمد منصور بدلا من عمرو سعدواي، وأحمد القرموطي بدلا من كينجسلي إيدوو.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – أحمد منصور

الوسط: بونور موجيشا – محمود حمادة.

أمامهما: حسن علي - عبد الرحيم دغموم - أحمد القرموطي

الهجوم: منذر طمين.

وعلى مقاعد البدلاء:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: عمرو سعداوي

الوسط: ميدو جابر - محمود أشرف - أحمد شرف - أحمد عامر

الهجوم: محمد الشامي – كريم بامبو - كينجسلي إيدوو.

ويتقاسم المصري مع الزمالك صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل فريق.

وحقق المصري الفوز في الجولة الأولى أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 2-1، فيما حقق الزمالك الفوز أمام زيسكو بهدف نظيف.

ويلتقي الزمالك في الجولة ذاتها أمام كايزر تشيفز الثالثة عصر السبت.

