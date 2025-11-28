لاعب كايزر تشيفز لـ في الجول: تعلمنا من مباراة المصري.. وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على الزمالك

سيفيسيهل ندلوفو

يأمل سيفيسيهل ندلوفو لاعب خط وسط نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي تحقيق الفوز على الزمالك في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

وقال لاعب خط وسط نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لـ FilGoal.com: "نعلم أننا بحاجة للعودة من جديد ونتطلع للقاء يوم السبت، ونفهم ما يتطلبه الأمر منا كفريق ونادي".

وأضاف "نحن نعرف أهدافنا وما نريد تحقيقه ونتطلع لذلك يوم السبت. نأمل أن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز على أرضنا أمام جماهيرنا".

وأكمل "سنتعلم من الدرس الذي حدث في مصر، ونأمل أن نحقق العودة سريعا لأنه لا وقت للتعافي".

وخسر الفريق الجنوب إفريقي من المصري في الجولة بنتيجة 2-1 على استاد السويس الجديد في الجولة الأولى.

وأردف "نريد فعلا إظهار رد فعل والتأكد من الفوز في المباراة. إنه أمر مهم لنا وللنادي الذي نمثله، وكل يوم علينا أن نكتب التاريخ للنادي كما تعلمون، وعلينا التأكد أننا سنقاتل لننهي الأسبوع بنتيجة إيجابية".

وأتم "نتطلع قُدما لمباراة السبت وسنركز عليها حاليا وبعدها سنركز على المباريات التالية واحدة تلو الأخرى".

وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، فيما خسر كايرز تشيفز من المصري بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

سيفيسيهل ندلوفو كايرز تشيفز الزمالك
