"التصعيد للمحكمة الدولية".. الهلال يعلن تظلمه على قرارات كاف بشأن أحداث مباراة مولودية الجزائر

أعلن نادي الهلال السوداني اعتراضه على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أحداث مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وكان الهلال قد تغلب على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي أقيمت في رواندا.

وأصدر كاف عقوبات تجاه لاعب ومحلل الأداء بفريق الهلال، بالإضافة إلى تغريم بطل السودان.. للاطلاع على العقوبات اضغط هنا

وأعلن الهلال رفضه في بيان رسمي: "عقوبات غير منصفة ومجحفة في حق الهلال، ولا تعبر عن الحقيقة وواقع الأحداث التي صاحبت اللقاء، ولا تتماشى مع تقرير مراقب المباراة والمنسق الأمني فقد أشارا في تقريريهما إلى مطاردة أعضاء الطاقم الفني ولاعبين المولودية لجان كلود، ومحاولاتهم التعرض له بالضرب."

وقرر نادي الهلال التظلم ضد القرار "قرر النادي فور تسلمه القرار خيار المناهضة، وذلك بتكليف محامي النادي بيدرو، المتخصص في القضايا الرياضية، والذي مثل الهلال في جلسة الاستماع التي خصصها كاف لأحداث المباراة، بتقديم استئناف لدى لجنة الاستئنافات بالاتحاد القاري، والتمسك بالمناهضة والتصعيد حتى محكمة (كأس)، حال لم يجد النادي الإنصاف، وسيقدم الهلال عبر محاميه بيدرو استئنافه للجنة الاستئنافات اليوم الجمعة."

وأتم الهلال "ظل مجلس إدارة نادي الهلال، على تواصل مستمر مع المحامي بيدرو، منذ أحداث المباراة، والذي تم تمليكه كافة المستندات المطلوبة في القضية، والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، براءة الهلال وعناصره، بما في ذلك الفيديوهات التي تعبر عن الحقيقة دون أي تزييف، كما أن المحامي على علم وإلمام بكل صغيرة وكبيرة متعلقة بحيثيات القضية."

وشهدت المباراة تلقي جان كلود لاعب الهلال بطاقة حمراء، واشتباكات بين لاعبي وإداريي الفريق استمرت لبعد صافرة النهاية.

وبعد المباراة اندلعت اشتباكات بين الفريقين، واضطر الأمن للتدخل لحماية جان كلود جيروموجيشا لاعب الهلال تحديدا الذي كان محط استهداف الفريق الجزائري.

وتشير تقارير إلى أن سبب اندلاع المشاجرة هو إلقاء جيروموجيشا زجاجة مياه باتجاه مقاعد بدلاء المولودية.

ويحل الهلال ضيفا على إيلوي لوبوبو الكونغولي، فيما يواجه مولودية الجزائر نظيره صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان لوبوبو قد خسر مباراته الافتتاحية أمام صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.