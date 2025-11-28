كاف يصدر عقوبات بشأن أحداث مباراة الهلال ومولودية الجزائر

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 12:36

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني - مولودية الجزائر

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوباته بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني أمام مولودية الجزائر في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الهلال السوداني عبر موقعه الرسمي عن العقوبات التي تلقاها:

- إيقاف البوروندي جان كلود لاعب الهلال السوداني 3 مباريات وتغريمه مبلغ "5000" دولار

- إيقاف وليد شرشاري محلل أداء الهلال السوداني بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه مبلغ 5000 دولار

- تغريم نادي الهلال مبلغ 15000 دولار

وعلم FilGoal.com من مصدر في كاف، عن توقيع عقوبات على لاعب وإداري مولودية الجزائر:

- إيقاف عبد القادر منزلة لاعب مولودية الجزائر مباراتين

- إيقاف محمد خزروني إداري مولودية الجزائر 4 مباريات

وشهدت المباراة تلقي جان كلود لاعب الهلال بطاقة حمراء، واشتباكات بين لاعبي وإداريي الفريق استمرت لبعد صافرة النهاية.

وكان الهلال قد تغلب على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي أقيمت في رواندا.

وبعد المباراة اندلعت اشتباكات بين الفريقين، واضطر الأمن للتدخل لحماية جان كلود جيروموجيشا لاعب الهلال تحديدا الذي كان محط استهداف الفريق الجزائري.

وتشير تقارير إلى أن سبب اندلاع المشاجرة هو إلقاء جيروموجيشا زجاجة مياه باتجاه مقاعد بدلاء المولودية.

ويحل الهلال ضيفا على إيلوي لوبوبو الكونغولي، فيما يواجه مولودية الجزائر نظيره صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان لوبوبو قد خسر مباراته الافتتاحية أمام صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الهلال مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا
