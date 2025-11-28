اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب حسام حسن خوض ودية أخرى قبل أمم إفريقيا 2025

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

أوضح مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر خوض مباراة ودية أخرى قبل كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر أون سبورت 1: "حسام حسن لم يطلب خوض أي مباراة ودية أخرى بعد مواجهة نيجيريا قبل أمم إفريقيا، معسكر المنتخب سيبدأ يوم 3 ديسمبر ونحاول أن يبدأ في الأول من ديسمبر".

وكشف بيان الاتحاد المصري في وقت سابق أن منتخب مصر سيواجه نيجيريا وديا يوم 14 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأكمل "طلبات حسام حسن مُجابة وندعمه وفي ظهره وكل ما يثار عنه غير صحيح".

وأضاف "هاني أبو ريدة تواصل مع حسام حسن بعد مباراة أوزبكستان ومرة أخرى بعد لقاء كاب فيردي، وحسام حسن أوضح وجهة نظره بعد تصريحاته بشأن مصطفى محمد".

وشدد "نحلم بالعودة بلقب كأس إفريقيا من المغرب والكل على قلب رجل واحد".

وأتم "حسام حسن متفهم تأخر انضمام صلاح ومرموش مع الأندية قبل أمم إفريقيا، وكل ما طلبه تم تنفيذه سواء من الاتحاد أو حتى الأندية في ظل منظومة تحكمها اللوائح والقوانين".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر × زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

