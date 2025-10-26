كما كشف في الجول - بناء على رغبة حسام حسن.. منتخب مصر يواجه نيجيريا قبل أمم إفريقيا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 16:01

كتب : محمد جمال

مصر - جيبوتي - هدف إبراهيم عادل - محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مرسل للصحفيين عن مواجهة منتخب مصر أمام نيجيريا قبل انطلاق أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية في القاهرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا.

وكشف بيان الاتحاد المصري أن منتخب مصر سيواجه نيجيريا وديا يوم 14 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس أمم إفريقيا.

وأشار الاتحاد إلى أن المباراة بناء على رغبة حسام حسن لمواجهة منتخب من التصنيف الأول قبل كأس الأمم.

ويشارك منتخب مصر في توقف نوفمبر المقبل بدورة دبي الدولية بمشاركة منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان يوم 14 نوفمبر على أن يلعب مباراته الثانية أمام إيران أو كاب فيردي.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر × زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

