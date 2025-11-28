الكونفدرالية - الزمالك يرتدي بطاقمه الأساسي ضد كايرز تشيفز

يرتدي الزمالك طاقمه الأساسي في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

وسيرتدي الزمالك طاقمه الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى طاقمه باللون الزهري الغامق.

وفي المقابل، سيرتدي فريق كايزر تشيفزر طاقمه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق طاقمه باللون البنفسجي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وممثلي نادي كايزر تشيفز.

وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، فيما خسر كايرز تشيفز من المصري بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.