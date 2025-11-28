مواعيد مباريات الجمعة 28 نوفمبر 2025.. الأهلي والمصري في إفريقيا وسيدات مصر في بطولة العالم لليد

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

مران الأهلي

يستكمل الأهلي والمصري المهمة الإفريقية في دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

يقدم FilGoal.com لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الموافق الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

في التاسعة مساءً يحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

الكونفدرالية

في الثالثة عصرا وعلى بي إن سبورتس 7 يلتقي المصري مع زيسكو الزامبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

دوري المحترفين

تذيع قناة أون سبورت مباراة أبو قير للأسمدة ضد وي في الجولة 14 وتبدأ المباراة في الثانية والنصف عصرا.

وفي نفس التوقيت وعلى أون سبورت 2 تذاع مباراة مسار ضد أسوان.

كأس السعودية

في السابعة والنصف وعبر قناة ثمانية 1 يلتقي أهلي جدة مع القادسية في ربع نهائي كأس السعودية.

بطولة العالم للسيدات كرة يد

يبدأ منتخب مصر للسيدات مشواره في بطولة العالم للسيدات بلقاء النمسا في الجولة الأولى من دور المجموعات، وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات الجمعة 28 نوفمبر 2025.. الأهلي والمصري في إفريقيا وسيدات مصر في بطولة العالم لليد
