مؤتمر تريزيجيه: نحترم الجيش الملكي ولكن الأهلي من أكبر أندية العالم

وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي الشكر إلى الشعب المغربي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الأهلي يدخل مباراة الجيش الملكي بهدف واحد وهو الفوز.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: "الكرة المغربية تقدم مواهب كبيرة، ولدينا لاعبين مغاربة ضمن صفوف الأهلي، وهو ما يجعل المواجهة ذات طابع خاص".

وأضاف "المباراة ستكون قوية وصعبة، والأهلي يسعى دائما لإسعاد جماهيره".

وواصل "اللاعبون معتادون على الضغوط، ولديهم خبرات كبيرة في مثل هذه المباريات".

وأوضح "نحترم فريق الجيش الملكي وجماهيره، لكن الأهلي واحد من أكبر أندية العالم، وجمهوره هو الأكبر والأكثر تأثيرا، ونعمل دائما على إسعاده".

وأكمل "رضا سليم لاعبنا السابق وهو لاعب كبير، وجماهير الجيش الملكي تمنح فريقها قوة إضافية داخل الملعب".

واختتم "لا نشغل أنفسنا الآن بحسابات الصعود، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وهدفنا في هذه المواجهة هو الفوز".

وخسر الجيش الملكي في المباراة الأولى أمام يانج أفريكانز 1-0، بينما فاز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري 4-1.

وكان يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.