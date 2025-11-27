مؤتمر توروب: لا أعرف سبب غياب تقنية الفيديو ولكن

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 22:06

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شبيبة القبائل - يس توروب

أبدى الدنماركي يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تقديره لحفاوة الاستقبال في المغرب، كما أشاد بالملعب الذي أجرى عليه الفريق مرانه.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق بدأ مشواره في دور المجموعات بشكل قوي بعد الفوز في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل. الأداء كان جيدًا وسنسعى لمواصلة المسيرة وتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة قوية أمام الجيش الملكي غدًا".

وأضاف "أسعى دائمًا لتطوير الأداء، وبالطبع ندرس المنافس ونحترمه، لكن الهدف هو الظهور بأفضل مستوى ومواصلة ما بدأناه".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: جماهيرنا متطلبة.. وهكذا سنواجه الأهلي مؤتمر حدراف: نتمنى احتساب الهدف عندما نسجل ضد الأهلي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي

وعن غياب تقنية الفيديو قال: "الأمر مهم للغاية، فهو يساعد على تحقيق العدالة خاصة في التفاصيل الدقيقة. لا أعرف سبب غياب التقنية، لكننا نحترم منظومة التحكيم، ونؤكد أن التقنية أصبحت عنصرا أساسيا في مثل هذه المباريات".

واختتم "الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، وأركز على التعامل مع الضغط داخل فريقي فقط. المباريات الكبرى دائمًا تكون مصحوبة بضغوط، ونعمل على إدارتها بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق الفوز".

وخسر الجيش الملكي في المباراة الأولى أمام يانج أفريكانز 1-0، بينما فاز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري 4-1.

وكان يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.

يس توروب الأهلي مؤتمر توروب دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي المغربي
نرشح لكم
مؤتمر تريزيجيه: نحترم الجيش الملكي ولكن الأهلي من أكبر أندية العالم مؤتمر مدرب الجيش الملكي: جماهيرنا متطلبة.. وهكذا سنواجه الأهلي الزمالك يخوض مرانه الرئيسي الجمعة قبل مواجهة كايزر تشيفز مؤتمر حدراف: نتمنى احتساب الهدف عندما نسجل ضد الأهلي في الجول يكشف تفاصيل أزمة المهدي سليمان مع الزمالك منافس مصر - اتحاد جنوب إفريقيا: سنصل لاتفاق مع اللاعبين حول المكافآت قبل الأمم الإفريقية مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف.. وجمل خططية تحضيرا لـ كايزر تشيفز مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو
أخر الأخبار
منتخب مصر الثاني يختتم استعداداته للمشاركة في كأس العرب قبل السفر لقطر 11 دقيقة | منتخب مصر
حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة الأول بـ كأس قطر 20 دقيقة | المحترفون
أليجري يعلن صعوبة لحاق بوليسيتش بمواجهة لاتسيو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تريزيجيه: نحترم الجيش الملكي ولكن الأهلي من أكبر أندية العالم 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: لا أعرف سبب غياب تقنية الفيديو ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
كأس مصر - بتروجت يعاقب دجلة بهدف هادي رياض ويتأهل لدور الـ16 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش – ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة هونج كونج ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: جماهيرنا متطلبة.. وهكذا سنواجه الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/518017/مؤتمر-توروب-لا-أعرف-سبب-غياب-تقنية-الفيديو-ولكن