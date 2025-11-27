مؤتمر توروب: لا أعرف سبب غياب تقنية الفيديو ولكن

أبدى الدنماركي يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تقديره لحفاوة الاستقبال في المغرب، كما أشاد بالملعب الذي أجرى عليه الفريق مرانه.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق بدأ مشواره في دور المجموعات بشكل قوي بعد الفوز في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل. الأداء كان جيدًا وسنسعى لمواصلة المسيرة وتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة قوية أمام الجيش الملكي غدًا".

وأضاف "أسعى دائمًا لتطوير الأداء، وبالطبع ندرس المنافس ونحترمه، لكن الهدف هو الظهور بأفضل مستوى ومواصلة ما بدأناه".

وعن غياب تقنية الفيديو قال: "الأمر مهم للغاية، فهو يساعد على تحقيق العدالة خاصة في التفاصيل الدقيقة. لا أعرف سبب غياب التقنية، لكننا نحترم منظومة التحكيم، ونؤكد أن التقنية أصبحت عنصرا أساسيا في مثل هذه المباريات".

واختتم "الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، وأركز على التعامل مع الضغط داخل فريقي فقط. المباريات الكبرى دائمًا تكون مصحوبة بضغوط، ونعمل على إدارتها بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق الفوز".

وخسر الجيش الملكي في المباراة الأولى أمام يانج أفريكانز 1-0، بينما فاز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري 4-1.

وكان يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.