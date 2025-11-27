مؤتمر مدرب الجيش الملكي: جماهيرنا متطلبة.. وهكذا سنواجه الأهلي

أبدى ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش الملكي المغربي اعتقاده أن الفريق سيقدم مباراة قوية أمام الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي: "فترة التحضير كانت قصيرة عقب العودة من رحلة تنزانيا، ولكن الفري قمتحفز لتقديم مباراة كبيرة أمام نادٍ يملك وزنا كبيرا في القارة".

وأضاف "ركزنا في التدريبات على إبراز نقاط قوتنا وتصحيح أخطاء المباراة الأولى. علينا استغلال عاملي الأرض والجمهور لإعادة الثقة إلى الفريق"

وتابع "جماهير الجيش دائماً متطلبة وتعرف الفوز فقط، وأثق بأنها ستدعمنا في اللحظات الصعبة كما اعتادت".

وواصل "جمع النقاط ضروري في هذا الدور، والمباراة الوحيدة التي لعبنا فيها بتحفّظ دفاعي كانت أمام يانج أفريكانز. طورنا العديد من الجوانب، واستخلصنا نقاطا إيجابية من الفترة الماضية، وسنظهر قوتنا في مواجهة الأهلي".

وأوضح "نحتاج إلى أن نكون قادرين ضمن طريقة لعبنا على تقديم طرق أخرى لمفاجأة الخصوم في لحظة معينة. وبهذا الشكل يجب أن ندرس الخصوم جيدا، وهو ما فعلناه لنستفيد من بعض الأشياء التي يمكنها أن تمنحنا المزيد من النجاح هجوميا، كما تساعدنا على إلغاء أقوى نقاط الخصم من الناحية الدفاعية".

وأكمل "الخصم متكامل ويملك الكثير من الحلول، كما أن حلوله الهجومية على أعلى مستوى، ولديه قدرات فردية كبيرة. الأهلي يعيش الآن فترة جماعية جيدة مع مدرب جديد جهز مجموعة أقوى وأكثر تماسكا".

واختتم "طريقتنا مزيج بين احترامنا للخصم، ونجاحنا في تقديم مباراة كبيرة من طرفنا وهذا هو الأهم، بقدرة كبيرة على الهجوم والدفاع كما نفعل دائما، وكما نريد أن نفعل".

وخسر الجيش الملكي في المباراة الأولى أمام يانج أفريكانز 1-0، بينما فاز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري 4-1.

وكان يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.