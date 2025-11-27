مؤتمر حدراف: نتمنى احتساب الهدف عندما نسجل ضد الأهلي

يأمل عبد الفتاح حدراف لاعب الجيش الملكي ألا يُلغى هدف فريقه إذا سجل ضد الأهلي مثلما حدث ضد يانج أفريكانز.

ويستعد الجيش الملكي للقاء الأهلي غدا الجمعة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الفتاح حدراف لاعب الجيش الملكي خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الأهلي: "بالتأكيد هي قمة عربية بين الفريقين، وعازمون على تحقيق الـ 3 نقاط وهدفنا في مرحلة المجموعات تحقيق أكبر رصيد من النقاط للتأهل للدور المقبل".

وأضاف "نتمنى عندما نسجل هدفا غدا بأن يُحتسب لصالحنا خاصة أننا تعرضنا لمصاعب في غياب تقنية الفيديو خلال اللقاء الماضي".

وألغي هدفا للفريق المغربي أثار الاعتراضات في الجولة الأولى ضد يانج أفريكانز في مباراة خسرها الفريق بنتيجة 1-0.

وأتم "ستكون مباراة قوية ضد فريق مرشح دائما للتواجد في النهائي ولن تكون سهلة، ولكن لا ننسى أننا الجيش الملكي، ولذلك مواجهة غدا ستحتاج للعزيمة والقوة ولنؤكد أننا لا نستحق الخسارة في المباراة الأولى".

وأعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.

وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.