مؤتمر سلوت - أخبرت مالكي ليفربول بمواصلة القتال.. وهذا موقف المصابين من مواجهة وست هام

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن تفاصيل اجتماعه مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي ومالكي النادي الإنجليزي.

وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "المحادثات التي أجريتها مع مالكي النادي بعد الهزيمة أمام إيندهوفن كانت نفس التي أجريتها معهم منذ الوصول إلى أنفيلد بأننا سنواصل القتال ونسعى للتحسن".

وأكمل "هناك الكثير من الضغوط إذا كنت تعمل أو تلعب في نادٍ كبير، وهناك ما هو أكبر من ذلك عندما تبدأ بخسارة المزيد من المباريات أكثر مما اعتاد عليه هذا النادي أو اللاعبون أو المدرب".

وسقط ليفربول الإنجليزي في فخ الخسارة مجددا على ملعبه أنفيلد وتلك المرة ضد إيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وعن موقف المصابين، تحدث سلوت عن موقف هوجو إيكيتيكي " "ليست إصابة كبيرة".

وتعرض إيكيتيكي لإصابة في الظهر شعر بها اللاعب منذ الدقائق الأولى في مواجهة إيندهوفن.

كما كشف عن موقف أليسون بيكر حارس المرمى "أليسون تدرب يوم الخميس مع الفريق، ونأمل ونتوقع أن يكون متاحًا في نهاية الأسبوع".

وأتم حديثه عن لاعب الوسط الألماني "سيقضي فلوريان فيرتز يومه الأخير من إعادة التأهيل يوم الجمعة وإذا سارت الأمور على ما يرام فيمكنه التدريب مع الفريق يوم السبت".

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يوم الأحد المقبل في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.