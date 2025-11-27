ذا أثلتيك تكشف موقف إدارة ليفربول من استمرار سلوت

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن مستقبل الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول.

وسقط ليفربول الإنجليزي في فخ الخسارة مجددا على ملعبه أنفيلد وتلك المرة ضد إيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت ذا أثلتيك من مصادر داخل النادي: "إدارة ليفربول لا تزال تثق في سلوت تماما رغم النتائج السلبية".

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

وتلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وتوقف رصيد ليفربول في دوري الأبطال عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

ويحتل ليفربول المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يوم الأحد المقبل في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.