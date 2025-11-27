ذا أثلتيك تكشف موقف إدارة ليفربول من استمرار سلوت

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن مستقبل الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول.

وسقط ليفربول الإنجليزي في فخ الخسارة مجددا على ملعبه أنفيلد وتلك المرة ضد إيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
ليفربول يكشف تفاصيل إصابة إيكيتيكي خلال مواجهة أيندهوفن جيرارد: ليفربول لديه أزمة ثقة ويحتاج لتدخل عاجل.. وأي مدير فني سيدفع بمحمد صلاح كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة

وأوضحت ذا أثلتيك من مصادر داخل النادي: "إدارة ليفربول لا تزال تثق في سلوت تماما رغم النتائج السلبية".

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

وتلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وتوقف رصيد ليفربول في دوري الأبطال عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

ويحتل ليفربول المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يوم الأحد المقبل في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

أرني سلوت ليفربول
نرشح لكم
مؤتمر سلوت - أخبرت مالكي ليفربول بمواصلة القتال.. وهذا موقف المصابين من مواجهة وست هام رايس: أرسنال قدم واحدة من أفضل لياليه الأوروبية أمام بايرن ميونيخ مؤتمر سلوت: هدف أيندهوفن الثاني قتل إيقاعنا.. والحديث عن مستقبلي طبيعي بعد هذه النتائج توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء أسطورة ليفربول منتقدا صلاح: أشعر وكأن شقيقه من يلعب.. والكلمات القاسية قد تعيده لمستواه لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: جماهيرنا متطلبة.. وهكذا سنواجه الأهلي 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعيين مصطفى عبد الخالق مستشارا لمجلس إدارة الزمالك لشؤون المتابعة 32 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يخوض مرانه الرئيسي الجمعة قبل مواجهة كايزر تشيفز 35 دقيقة | الكرة المصرية
البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين للمرة الأولى في التاريخ ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر حدراف: نتمنى احتساب الهدف عندما نسجل ضد الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كأس مصر - هاتريك سيمبوري يقود البنك الأهلي لعبور بورفؤاد بعد شوطين إضافيين ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت - أخبرت مالكي ليفربول بمواصلة القتال.. وهذا موقف المصابين من مواجهة وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثلتيك تكشف موقف إدارة ليفربول من استمرار سلوت 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/518007/ذا-أثلتيك-تكشف-موقف-إدارة-ليفربول-من-استمرار-سلوت