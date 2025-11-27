مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو

شدد بونور موجيشا لاعب وسط فريق المصري على لعب الفريق مبارياته من أجل الفوز سواء على ملعب أو خارجه.

بونور موجيشا النادي : المصري المصري

ويحل المصري ضيفا على زيسكو الزامبي عصر غدا الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقال موجيشا لاعب المصري عبر المؤتمر الصحفي: "نلعب من أجل الفوز بكافة مبارياتنا داخل وخارج معلبنا".

وتابع "الجميع داخل الفريق يبذل قصارى جهده لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير الوفية".

واختتم موجيشا تصريحاته "نعرف جيدا قدرات فريق زيسكو، ومستعدون تماما للمباراة".

وكان المصري قد تغلب على كايزر تشيفز في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقع المصري في المجموعة التي تضم كل من كايزر تشيفز وزيسكو والزمالك.

وتغلب الزمالك على زيسكو في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل.

وكان المصري قد ودع الكونفدرالية الموسم الماضي من ربع النهائي بالخسارة أمام سيمبا بركلات الترجيح.