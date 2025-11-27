مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية

يرى نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري أن مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي ستكون بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.

ويحل المصري ضيفا على زيسكو الزامبي عصر غدا الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقال نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام زيسكو ستجمع بين فريقين لهما خبرة كبيرة في المعترك القاري خلال السنوات الأخيرة".

وتابع "استعددنا بشكل جيد للمباراة رغم ضيق الفاصل الزمني بينها وبين مواجهة كايزر تشيفز الماضية".

وشدد الكوكي "نتمنى تقديم عرض قوي يليق بقدرات لاعبي المصري الفنية والبدنية".

واختتم الكوكي تصريحاته "نسعى للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد، لنواصل ما بدأنا في الجولة الافتتاحية".

وكان المصري قد تغلب على كايزر تشيفز في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقع المصري في المجموعة التي تضم كل من كايزر تشيفز وزيسكو والزمالك.

وتغلب الزمالك على زيسكو في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل.

وكان المصري قد ودع الكونفدرالية الموسم الماضي من ربع النهائي بالخسارة أمام سيمبا بركلات الترجيح.