بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 13:33

كتب : FilGoal

الزمالك - عدي الدباغ

أعلن نادي الزمالك انضمام عدي الدباغ مهاجم منتخب فلسطين إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا.

عدي الدباغ

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني ضمن منافسات الكونفدرالية.

وانضم الدباغ إلى بعثة الزمالك بشكل طبيعي بعد مشاركته في تأهل منتخب فلسطين إلى كأس العرب بعد الفوز على ليبيا في التصفيات.

أخبار متعلقة:
بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية تدريب في الجيم ومحاضرة بالفيديو.. تفاصيل مران الزمالك الأول في جنوب إفريقيا بعد الوصول لجنوب إفريقيا.. قرار من عبد الرؤوف لتجنب الإرهاق في الزمالك بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى جنوب إفريقيا أمس الأربعاء.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة آخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

الزمالك الدباغ فلسطين الكونفدرالية كايزر تشيفز
نرشح لكم
مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية تدريب في الجيم ومحاضرة بالفيديو.. تفاصيل مران الزمالك الأول في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. الأهلي يختتم مرانه الأول في المغرب تدريبات تأهيلية للمستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة الجيش الملكي
أخر الأخبار
كأس العرب - استدعاء يوسف عطال لمنتخب الجزائر للمحليين 12 دقيقة | كأس العرب
كرة سلة - الرابطة الوطنية في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي ساعة | كرة سلة
مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس مصر – غزل المحلة (1)-(2) سموحة.. جووول تقليص الفارق ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه ساعة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517991/بعد-مشاركته-مع-منتخب-فلسطين-الزمالك-يعلن-انضمام-الدباغ-إلى-بعثة-الفريق-في-جنوب-إفريقيا