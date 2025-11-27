كأس العرب - الترجي يوضح: توجاي انضم لمنتخب الجزائر بعد التنسيق مع جهازنا الطبي

أوضح نادي الترجي التونسي أن مدافعه الجزائري محمد أمين توجاي انضم لصفوف منتخب بلاده المشارك في كأس العرب بعد التنسيق بين الجهازين الطبيين لكلاهما.

وأجرى منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب استبدالا في قائمته بضم محمد أمين توجاي بدلا من أيوب غزالة المصاب.

وأفاد الترجي في بيان: "التحق لاعبنا محمد أمين توجاي بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس العرب، وذلك بعد التنسيق بين المعدّين البدنيين لفريقنا والمنتخب الجزائري لضمان أفضل الظروف للاعبنا الذي يدخل حاليًا المرحلة الأخيرة من الإعداد البدني قبل استئناف التدريبات الجماعية".

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استدعاء مجيد بوقرة المدير الفني، للمدافع محمد أمين توجاي لتعويض أيوب غزالة.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: فريد شعال (شباب بلوزداد) - محمد حديد (شبيبة القبائل) - ريان يسلي (وانديررز الكندي)

الدفاع: هواري بعوش (شباب قسنطينة) - محمد خاسف (شباب بلوزداد) - محمد عزي (دينامو ماخاتشكالا الروسي) - عبد القادر بدران (ضمك السعودي) - محمد حلايمية (مولودية الجزائر) - محمد أمين توجاي (الترجي) - أشرف عبادة (أولمبي الشلف) - رضا بن شاعة (شبيبة القبائل).

الوسط: سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) - زكريا دراوي (مولودية الجزائر) - فيكتور لكحل (القادسية الكويتي) - حسام الدين مرازيق (دينامو ماخاتشكالا الروسي) - محمد بن خماسة (مولودية الجزائر).

الهجوم: عادل بولبينة (الدحيل القطري) - ياسين بنزية (الفيحاء السعودي) - أمير سعيود (الحزم السعودي) - ياسين براهيمي (الغرافة القطري) - إسلام سليماني (كلوج الروماني) - رضوان بركان (الوكرة القطري) - أدم وناس (السيلية القطري).

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والبحرين و السودان.

وتنطلق البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.