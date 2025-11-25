المصري اليوم: استمرار حبس رمضان صبحي حتى 30 ديسمبر
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 16:22
كتب : FilGoal
قررت محكمة جنايات الجيزة استمرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين حتى 30 ديسمبر المقبل.
وتتعلق القضية بتزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق.
وتشمل قائمة الاتهامات فى القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بعد سداد كفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه في يوليو الماضي.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.
