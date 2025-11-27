رايس: أرسنال قدم واحدة من أفضل لياليه الأوروبية أمام بايرن ميونيخ

أشاد ديكلان رايس لاعب أرسنال بأداء فريقه أمام بايرن ميونيخ مؤكدا أن المباراة كانت الأصعب تكتيكيا للفريق هذا الموسم وأحد أفضل ليالي "الجانرز" الأوروبية.

ديكلان رايس النادي : أرسنال أرسنال

وتغلب أرسنال على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة ليحافظ على انفراده بصدارة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة.

وقال رايس عبر TNT Sports: "انظر إلى بايرن ميونيخ هذا الموسم، لقد كانوا أفضل فريق في أوروبا، وكانت هذه ربما أصعب مباراة تكتيكيا لعبناها هذا الموسم".

وأضاف: "لعبنا رجل لرجل في الشوط الثاني وأعتقد أننا قدمنا أداءً رائعًا الليلة، المدرب سعيد جدًا، وكانت ليلة أوروبية مميزة ربما من أفضل ليالي أرسنال".

وتابع لاعب وسط أرسنال "بالتأكيد الأمور مختلفة عن الموسم الماضي، هناك الكثير من القادة في الفريق، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، هناك رغبة حقيقية في الفوز بكل مباراة، والطريق لا يزال طويلا".

وأشاد رايس بزميله مارتن زوبيمندي قائلا: "كان من السهل اللعب مع زوبيمندي، منذ أول لحظة في فترة الإعداد علمت أننا سنلعب كرة جيدة، أنا معجب به جدًا، شخص رائع".

وأكمل "هو الرقم 6 في منتخب إسبانيا، ويؤدي دوره بشكل ممتاز، وكل مباراة تتطلب أدوارًا مختلفة، والجميع يعرف مهامه في الملعب".

واختتم تصريحاته: "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

وحقق أرسنال الإنجليزي أول فوز على حساب بايرن ميونيخ الألماني منذ 10 سنوات.

ونجح الجانرز في تحقيق فوز كبير أمام الفريق البافاري بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

ويعود آخر فوز لأرسنال أمام بايرن في دور المجموعات موسم 2015 - 2016 على ملعب الإمارات والتي انتهت بنتيجة 2-0.

ونجح أرسنال في إلحاق الهزيمة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم بعدما كان قد حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهة وحيدة بكافة البطولات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب مرحلة الدوري، فيما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 12 نقطة متساويا مع إنتر الذي تلقى خسارة في الوقت ذاته أمام أتليتكو.

كما تساوى مع بايرن وإنتر في عدد النقاط، فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذين حققا الفوز في نفس الوقت اليوم.