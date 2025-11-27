رايس: أرسنال قدم واحدة من أفضل لياليه الأوروبية أمام بايرن ميونيخ

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 09:51

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - أرسنال

أشاد ديكلان رايس لاعب أرسنال بأداء فريقه أمام بايرن ميونيخ مؤكدا أن المباراة كانت الأصعب تكتيكيا للفريق هذا الموسم وأحد أفضل ليالي "الجانرز" الأوروبية.

ديكلان رايس

النادي : أرسنال

أرسنال

وتغلب أرسنال على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة ليحافظ على انفراده بصدارة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة.

وقال رايس عبر TNT Sports: "انظر إلى بايرن ميونيخ هذا الموسم، لقد كانوا أفضل فريق في أوروبا، وكانت هذه ربما أصعب مباراة تكتيكيا لعبناها هذا الموسم".

أخبار متعلقة:
الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال التشكيل - إيزي وساكا أساسيان مع أرسنال.. وناشئ بايرن يعوض إيقاف لويس دياز أرتيتا: تروسار لم يكن ليغادر أرسنال أبدا في الصيف فرانك لن ينساه طوال حياته.. "هاتريك" إيزي يقود أرسنال للفوز على توتنام برباعية في الدربي

وأضاف: "لعبنا رجل لرجل في الشوط الثاني وأعتقد أننا قدمنا أداءً رائعًا الليلة، المدرب سعيد جدًا، وكانت ليلة أوروبية مميزة ربما من أفضل ليالي أرسنال".

وتابع لاعب وسط أرسنال "بالتأكيد الأمور مختلفة عن الموسم الماضي، هناك الكثير من القادة في الفريق، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، هناك رغبة حقيقية في الفوز بكل مباراة، والطريق لا يزال طويلا".

وأشاد رايس بزميله مارتن زوبيمندي قائلا: "كان من السهل اللعب مع زوبيمندي، منذ أول لحظة في فترة الإعداد علمت أننا سنلعب كرة جيدة، أنا معجب به جدًا، شخص رائع".

وأكمل "هو الرقم 6 في منتخب إسبانيا، ويؤدي دوره بشكل ممتاز، وكل مباراة تتطلب أدوارًا مختلفة، والجميع يعرف مهامه في الملعب".

واختتم تصريحاته: "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

وحقق أرسنال الإنجليزي أول فوز على حساب بايرن ميونيخ الألماني منذ 10 سنوات.

ونجح الجانرز في تحقيق فوز كبير أمام الفريق البافاري بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

ويعود آخر فوز لأرسنال أمام بايرن في دور المجموعات موسم 2015 - 2016 على ملعب الإمارات والتي انتهت بنتيجة 2-0.

ونجح أرسنال في إلحاق الهزيمة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم بعدما كان قد حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهة وحيدة بكافة البطولات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب مرحلة الدوري، فيما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 12 نقطة متساويا مع إنتر الذي تلقى خسارة في الوقت ذاته أمام أتليتكو.

كما تساوى مع بايرن وإنتر في عدد النقاط، فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذين حققا الفوز في نفس الوقت اليوم.

دوري أبطال أوروبا ديكلان رايس أرسنال
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: هدف أيندهوفن الثاني قتل إيقاعنا.. والحديث عن مستقبلي طبيعي بعد هذه النتائج توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء أسطورة ليفربول منتقدا صلاح: أشعر وكأن شقيقه من يلعب.. والكلمات القاسية قد تعيده لمستواه لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع إدريسا جانا جاي يعتذر بعد صفع زميله أمام مانشستر يونايتد أموريم: أشعر بالإحباط من طريقة اللعب ضد إيفرتون.. والخصم يستحق الفوز
أخر الأخبار
مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس مصر – غزل المحلة (0)-(1) سموحة.. جووول الأول 25 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا 51 دقيقة | الدوري المصري
بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - الترجي يوضح: توجاي انضم لمنتخب الجزائر بعد التنسيق مع جهازنا الطبي ساعة | كأس العرب
بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517965/رايس-أرسنال-قدم-واحدة-من-أفضل-لياليه-الأوروبية-أمام-بايرن-ميونيخ