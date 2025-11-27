ليفربول يكشف تفاصيل إصابة إيكيتيكي خلال مواجهة أيندهوفن

استبدل ليفربول مهاجمه هوجو إيكيتيكي مبكرا في الشوط الثاني خلال مواجهة أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

هوجو إيكيتيكي النادي : ليفربول ليفربول

وسقط ليفربول أمام أيندهوفن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكشف أرني سلوت المدير الفني عبر موقع النادي الرسمي أن خروج إيكيتيكي جاء بسبب مشكلة في الظهر شعر بها اللاعب منذ الدقائق الأولى.

وقال سلوت: "شعرت مع بداية الشوط الثاني أن هناك شيئا غير طبيعي مع إيكيتيكي، بدا وكأنه لا يستطيع التحرك كما في الشوط الأول، ولذلك كان ضغط الفريق أقل من المطلوب".

وأضاف مدرب ليفربول: "أخبرني أنه شعر بآلام قوية في الظهر خلال أول خمس إلى عشر دقائق من الشوط الأول، ولهذا السبب اضطررنا إلى استبداله".

وأوضح: "لهذه الأسباب لم يكن قادرا على الاستمرار بنفس المستوى الذي بدأ به اللقاء".

واختتم سلوت تصريحاته: "كان من الضروري إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة".

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

كما تلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وبات إيندهوفن عقدة سلوت إذ خسر منه المدير الفني 5 مرات.