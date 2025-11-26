تدريب في الجيم ومحاضرة بالفيديو.. تفاصيل مران الزمالك الأول في جنوب إفريقيا

خاض الزمالك مرانه الأول في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وأدى اللاعبون تدريباتهم في صالة الجيمانيزيوم تجنبا للإجهاد بعد رحلة السفر الطويلة إلى مدينة بولوكواني.

ووصلت بعثة الزمالك إلى فندق الإقامة بجنوب أفريقيا الساعة الواحدة ظهر اليوم.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة آخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين مساء اليوم الأربعاء.

وشرح عبد الرؤوف العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وبعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.