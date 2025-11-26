استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. الأهلي يختتم مرانه الأول في المغرب

اختتم الأهلي مرانه الأول في المغرب ضمن الاستعدادات لمواجهة الجيش الملكي.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل.

وغادرت البعثة مطار القاهرة صباح الأربعاء نحو المغرب، قبل أن تصل إلى بسلام إلى الأراضي المغربية.

وكشف الأهلي عن ختام مرانه الأول بالمغرب، واشتمل المران على فقرة بدنية لمدة عشرين دقيقة، تخللها الجري حول الملعب، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وكان قد أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا ةنخنج شمري استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.

وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.