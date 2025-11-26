إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبية.. ويهديه القلادة الذهبية

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

محمد النني - سفير اللجنة الأولمبية المصرية

أعلن ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء اختيار محمد النني نجم منتخب مصر سفيرا للجنة الأولمبية حول العالم.

محمد النني

النادي : الجزيرة

واستقبل إدريس فى مقر اللجنة اليوم الأربعاء، محمد النني بحفاوة كبيرة وفى ختام اللقاء أهدى إدريس بتقليد النني القلادة الأولمبية الذهبية فى حضور شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية ومحمد الأسيوطي رئيس اللجنة القانونية وياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية.

وحرص ياسر إدريس بعد ترحيبه بالنجم الدولى الشهير على اصطحابه فى جولة داخل المتحف الأولمبي العريق بما يحمله من قصص تاريخية ووثائقية منذ أن نشأت الأولمبياد مرورا بكل مراحلها عبر التاريخ القديم وحتى النسخة الأحدث فى دورة الألعاب السابقة فى باريس 2024.

أخبار متعلقة:
تعيين محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية المصرية تنس طاولة - غرامة مالية وإنذار بالشطب.. اللجنة الأولمبية تكشف عن عقوبات عمر عصر ومحمود أشرف اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة تنس طاولة – الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف ومدرب المنتخب للتحقيق

وتخلل الجولة التقاط محمد النني صور تذكارية له مع شعلتي الدورة الأولمبية فى نسختيها بلندن 2012 وباريس 2024 خاصة وأنه كان نجما مؤثرا فى صفوف الفراعنة فى الدورتين.

وأكد إدريس أن اختيار النني لم يأت صدفة ولكن جاء لعدة أسباب جوهرية منها أنه النجم الكروي الأكثر مشاركة فى الأولمبياد من حيث عدد المباريات كما أنه صاحب تجربة احترافية ثرية ومؤثرة فى قلعة أرسنال الإنجليزي العملاقة وهذا التاريخ العريق إلى جانب الصفات الإرادية المتميزة ساهمت كلها فى صناعة أسطورة النني الذى يمتلك شعبية جارفة وقبولا كبيرا على كافة الأصعدة و المستويات.

ومن جانبه وجه محمد النني الشكر الكبير إلى اللجنة الأولمبية واصفا تنصيبه سفيرا للجنة بأنها لحظة تاريخية وأنه سعيد بثقة رئيس اللجنة المصرية ويتطلع أن يكون على قدر الثقة فى خدمة مصر الحبيبة من خلال موقعه كسفير لمصر الأوليمبية مشددا على أن بلادنا تمتلك إمكانات عظيمة وأبطال يستحقون التقدير والتحية والدعم.

وأضاف النني أنه يسعد بأى مهمة وطنية ينال شرف القيام بها وهذا اليوم بالنسبة له يوم تاريخي لأنه جاء حافلا باستعادته لذكريات مشاركاته الأولمبية فى دورة لندن 2012 عندما واجهنا نجوم البرازيل بقيادة نيمار وهالك ومارسيلو وفى نسخة باريس 2024 وماشهدته من نتائج مشرفة حيث تفوقنا على إسبانيا وباراجواى وأوزبكستان وكنا على أعتاب ميدالية لولا الحظ الذى لم يحالفنا فى لقاء فرنسا الذى ظلت مصر متقدمه خلاله حتي الدقيقة 82 بهدف قبل أن تنقلب الأمور ولكن يحسب لهذا الجيل فوزه بالمركز الرابع أولمبيا وهو إنجاز مصري لم يتحقق منذ 60 عاما.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت تعيين المطرب محمد منير كسفير للجنة مع إهدائه القلادة الأولمبية.

محمد النني اللجنة الأولمبية المصرية
نرشح لكم
كأس العرب - اكتمال دور المجموعات.. والبداية بين تونس أمام سوريا منافس مصر - استبعاد خالد عيسى حارس مرمى الإمارات للإصابة منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما يفوز أمام تونس بهدف في دورة شمال إفريقيا خبر في الجول - موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: 1 ديسمبر موعدا للمعسكر الختامي لـ كأس إفريقيا منتخب مصر الثاني يخوض أول تدريباته في المعسكر الأخير استعدادا لكأس العرب قرعة كأس العالم – مصر في المستوى الثالث للتصنيف.. والمغرب والسنغال في الثاني
أخر الأخبار
التشكيل - ديمبيلي بديل مع باريس سان جيرمان.. وثنائي هجومي في توتنام 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - إيزي وساكا أساسيان مع أرسنال.. وناشئ بايرن يعوض إيقاف لويس دياز 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - مامارداشيفلي في المرمى أمام إيندهوفن.. وصلاح أساسي في الهجوم 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - كاريراس في الدفاع أمام أولمبياكوس.. ومبابي يقود الهجوم 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - اكتمال دور المجموعات.. والبداية بين تونس أمام سوريا 59 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - السودان بـ 10 لاعبين يخطف آخر بطاقات التأهل للمجموعات أمام لبنان 59 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – عودة تاريخية وركلات الترجيح تقود جُزر القُمر للمجموعات على حساب اليمن ساعة | كأس العرب
وكيل إيدرسون يعرضه على برشلونة: أتالانتا ستخفض السعر إلى مبلغ بين 30 و40 مليون يورو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517930/إدريس-يعلن-اختيار-النني-سفيرا-للجنة-الأولمبية-ويهديه-القلادة-الذهبية