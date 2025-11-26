إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبية.. ويهديه القلادة الذهبية

أعلن ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء اختيار محمد النني نجم منتخب مصر سفيرا للجنة الأولمبية حول العالم.

محمد النني النادي : الجزيرة

واستقبل إدريس فى مقر اللجنة اليوم الأربعاء، محمد النني بحفاوة كبيرة وفى ختام اللقاء أهدى إدريس بتقليد النني القلادة الأولمبية الذهبية فى حضور شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية ومحمد الأسيوطي رئيس اللجنة القانونية وياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية.

وحرص ياسر إدريس بعد ترحيبه بالنجم الدولى الشهير على اصطحابه فى جولة داخل المتحف الأولمبي العريق بما يحمله من قصص تاريخية ووثائقية منذ أن نشأت الأولمبياد مرورا بكل مراحلها عبر التاريخ القديم وحتى النسخة الأحدث فى دورة الألعاب السابقة فى باريس 2024.

وتخلل الجولة التقاط محمد النني صور تذكارية له مع شعلتي الدورة الأولمبية فى نسختيها بلندن 2012 وباريس 2024 خاصة وأنه كان نجما مؤثرا فى صفوف الفراعنة فى الدورتين.

وأكد إدريس أن اختيار النني لم يأت صدفة ولكن جاء لعدة أسباب جوهرية منها أنه النجم الكروي الأكثر مشاركة فى الأولمبياد من حيث عدد المباريات كما أنه صاحب تجربة احترافية ثرية ومؤثرة فى قلعة أرسنال الإنجليزي العملاقة وهذا التاريخ العريق إلى جانب الصفات الإرادية المتميزة ساهمت كلها فى صناعة أسطورة النني الذى يمتلك شعبية جارفة وقبولا كبيرا على كافة الأصعدة و المستويات.

ومن جانبه وجه محمد النني الشكر الكبير إلى اللجنة الأولمبية واصفا تنصيبه سفيرا للجنة بأنها لحظة تاريخية وأنه سعيد بثقة رئيس اللجنة المصرية ويتطلع أن يكون على قدر الثقة فى خدمة مصر الحبيبة من خلال موقعه كسفير لمصر الأوليمبية مشددا على أن بلادنا تمتلك إمكانات عظيمة وأبطال يستحقون التقدير والتحية والدعم.

وأضاف النني أنه يسعد بأى مهمة وطنية ينال شرف القيام بها وهذا اليوم بالنسبة له يوم تاريخي لأنه جاء حافلا باستعادته لذكريات مشاركاته الأولمبية فى دورة لندن 2012 عندما واجهنا نجوم البرازيل بقيادة نيمار وهالك ومارسيلو وفى نسخة باريس 2024 وماشهدته من نتائج مشرفة حيث تفوقنا على إسبانيا وباراجواى وأوزبكستان وكنا على أعتاب ميدالية لولا الحظ الذى لم يحالفنا فى لقاء فرنسا الذى ظلت مصر متقدمه خلاله حتي الدقيقة 82 بهدف قبل أن تنقلب الأمور ولكن يحسب لهذا الجيل فوزه بالمركز الرابع أولمبيا وهو إنجاز مصري لم يتحقق منذ 60 عاما.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت تعيين المطرب محمد منير كسفير للجنة مع إهدائه القلادة الأولمبية.