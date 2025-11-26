سامي هلهل يكشف عبر في الجول سبب اعتزاله التحكيم
الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 18:06
كتب : حامد وجدي
قرر الحكم المساعد سامي هلهل اعتزال التحكيم بسبب إقصائه من القائمة الدولية للحكام.
واختارت لجنة الحكام المصرية برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام القائمة الدولية.
وكشف سامي هلهل في فيديو عبرFilGoal.com أسباب اتخاذه قرار اعتزال التحكيم.
سامي هلهل الحكم المساعد يفتح النار على رئيس لجنة الحكام وجهاد جريشة ويعتزل التحكيم 🗣️🔥 pic.twitter.com/VmdqpgbUAf— FilGoal (@FilGoal) November 26, 2025
القائمة تحتوي على أسماء الحكام الذين سيكون من حقهم إدارة المباريات الدولية خارج مصر سواء للأندية أو المنتخبات لمدة عام.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز ينوي إضافة عدد كبير من الحكام الشباب إلى القائمة الدولية.
قرار سامي هلال جاء بعد أيام من إعلان الحكم محمود البناء اعتزاله التحكيم. (طالع التفاصيل)
