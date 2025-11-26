سامي هلهل يكشف عبر في الجول سبب اعتزاله التحكيم

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 18:06

كتب : حامد وجدي

الحكم المساعد سامي هلهل

قرر الحكم المساعد سامي هلهل اعتزال التحكيم بسبب إقصائه من القائمة الدولية للحكام.

واختارت لجنة الحكام المصرية برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام القائمة الدولية.

وكشف سامي هلهل في فيديو عبرFilGoal.com أسباب اتخاذه قرار اعتزال التحكيم.

القائمة تحتوي على أسماء الحكام الذين سيكون من حقهم إدارة المباريات الدولية خارج مصر سواء للأندية أو المنتخبات لمدة عام.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز ينوي إضافة عدد كبير من الحكام الشباب إلى القائمة الدولية.

قرار سامي هلال جاء بعد أيام من إعلان الحكم محمود البناء اعتزاله التحكيم. (طالع التفاصيل)

سامي هلهل لجنة الحكام
