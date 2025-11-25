"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم

أعلن محمود البنا الحكم المصري اعتزاله التحكيم بعد مسيرة استمرت لـ24 عاما.

وكشف محمود البنا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه اعتزل التحكيم بسبب ظروف إدارية غير عادلة.

وجاء بيان اعتزال البنا كالآتي:

"اليوم أعلن، بكل فخر واعتزاز، قراري بوضع حدا لمسيرتي التحكيمية داخل مصر التي امتدت لأربعة وعشرين عامًا، منها اثنا عشر عامًا كحكم دولي تشرفت خلالها بتمثيل مصر في المحافل الإفريقية والعربية والدولية".

"مسيرة مليئة بالجهد والتعب والنجاح، قدمت فيها كل ما أملك من إخلاص وتفانٍ، ولم أبخل يومًا بنقطة عرق واحدة من أجل رفعة اسم بلادي وتشريف التحكيم المصري".

"لكن، وللأسف، جاءت النهاية ليس بقرارٍ فني أو طبيعي، بل نتيجة ظروف إدارية غير عادلة، وقرارات افتقدت للمنطق والموضوعية داخل منظومة التحكيم، يقودها فكر شاذ عن بيئتنا الكروية، وفاقد للتقدير الحقيقي للكفاءات المصرية".

"لقد واجهت، خلال الفترة الأخيرة، حالة من التهميش والتقليل من شأن الحكام المصريين، لحساب توجهات شخصية ومصالح ضيقة، مما جعل الاستمرار في هذه المنظومة أمرًا لا يتناسب مع قيم العدالة والاحترام التي تربيت عليها داخل وخارج الملعب".

"لذلك، جاء قراري بالاعتزال احترامًا لتاريخي ولمبادئي، وليس هروبًا من الميدان. أؤمن أن الصمت في بعض المواقف أقوى من أي كلمة، وأن الكرامة المهنية لا تقبل المساومة".

"أتوجه بخالص الشكر لكل من دعمني وساندني طوال رحلتي، من زملاء ومدربين ومسؤولين وجماهير. هذا والله ولي التوفيق".

