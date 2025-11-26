خبر في الجول - موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام حسن سيعلن القائمة المبدئية لمنتخب مصر في كأس إفريقيا نهاية شهر نوفمبر على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 11 ديسمبر.

منتخب مصر سيتجه إلى المغرب يوم 17 ديسمبر على متن طائرة خاصة.

وكان مصدر من منتخب مصر قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أبلغ اتحاد الكرة بشكل رسمي ببدء المعسكر النهائي لكأس إفريقيا يوم 1 ديسمبر بدلا من يوم 7 من الشهر نفسه".

وأضاف "قرار حسام حسن جاء بسبب انتهاء اللاعبين المحليين من ارتباطاتهم في بداية ديسمبر، وأن من الأفضل بدء المعسكر مبكرا لتجهيز المنتخب بأفضل صورة قبل كأس أمم إفريقيا".

وأتم "لاعبو بيراميدز سيغيبون عن انطلاق المعسكر بسبب ارتباط فريقهم بمباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتين في بطولة الدوري، ولكن المعسكر سينطلق بلاعبي الأهلي والزمالك والأندية المحلية الأخرى".

وكان من المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة الاخير استعدادا للبطولة أحد يومي 7 أو 8 ديسمبر، نظرا لتوقف الدوري المصري بسبب بطولة كأس العرب التي يشارك فيها المنتخب الثاني مطلع ديسمبر.

وذكرFilGoal.com في وقت سابق أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة بالمنتخب يفكران في تقديم موعد المعسكر لأيام قليلة. (طالع التفاصيل)

ويرى الثنائي أن الفترة بين المباراة الأخيرة للاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في البطولات الإفريقية وموعد انطلاق المعسكر ستكون كبيرة، وقد تؤثر على حالة اللاعبين البدنية.

إذ تلعب الفرق الـ4 مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يومي الجمعة 28 نوفمبر والسبت 29 نوفمبر.

كما أن الثلاثي المحترف في الخليج، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري وإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي ورامي ربيعة مدافع العين، لن يلعب أي مباريات بعد يوم الأحد 30 نوفمبر، نظرا لتوقف الدوري القطري ونظيره الإماراتي بسبب كأس العرب.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.