خبر في الجول - حسام حسن يدرس تقديم موعد معسكر أمم إفريقيا لهذا السبب

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 13:49

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

علم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يدرس تقديم موعد انطلاق معسكر كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة الاخير استعدادا للبطولة يوم 8 ديسمبر المقبل، نظرا لتوقف الدوري المصري بسبب بطولة كأس العرب التي يشارك فيها المنتخب الثاني مطلع ديسمبر.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة بالمنتخب يفكران في تقديم موعد المعسكر لأيام قليلة.

ويرى الثنائي أن الفترة بين المباراة الأخيرة للاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في البطولات الإفريقية وموعد انطلاق المعسكر ستكون كبيرة، وقد تؤثر على حالة اللاعبين البدنية.

إذ تلعب الفرق الـ4 مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يومي الجمعة 28 نوفمبر والسبت 29 نوفمبر.

كما أن الثلاثي المحترف في الخليج، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري وإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي ورامي ربيعة مدافع العين، لن يلعب أي مباريات بعد يوم الأحد 30 نوفمبر، نظرا لتوقف الدوري القطري ونظيره الإماراتي بسبب كأس العرب.

ومن المنتظر أن يستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على موعد انطلاق المعسكر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن المعسكر الختامي للفراعنة سيتخلله مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

