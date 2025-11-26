مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: 1 ديسمبر موعدا للمعسكر الختامي لـ كأس إفريقيا

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 15:22

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - حسام حسن - إبراهيم حسن

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديم موعد انطلاق المعسكر الختامي تحضيرا لخوض كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com :"حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أبلغ اتحاد الكرة بشكل رسمي ببدء المعسكر النهائي لكأس إفريقيا يوم 1 ديسمبر بدلا من يوم 7 من الشهر نفسه".

وأضاف "قرار حسام حسن جاء بسبب انتهاء اللاعبين المحليين من ارتباطاتهم في بداية ديسمبر، وأن من الأفضل بدء المعسكر مبكرا لتجهيز المنتخب بأفضل صورة قبل كأس أمم إفريقيا".

وأتم "لاعبو بيراميدز سيغيبون عن انطلاق المعسكر بسبب ارتباط فريقهم بمباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتين في بطولة الدوري، ولكن المعسكر سينطلق بلاعبي الأهلي والزمالك والأندية المحلية الأخرى".

وكان من المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة الاخير استعدادا للبطولة أحد يومي 7 أو 8 ديسمبر، نظرا لتوقف الدوري المصري بسبب بطولة كأس العرب التي يشارك فيها المنتخب الثاني مطلع ديسمبر.

وذكرFilGoal.com في وقت سابق أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة بالمنتخب يفكران في تقديم موعد المعسكر لأيام قليلة. (طالع التفاصيل)

ويرى الثنائي أن الفترة بين المباراة الأخيرة للاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في البطولات الإفريقية وموعد انطلاق المعسكر ستكون كبيرة، وقد تؤثر على حالة اللاعبين البدنية.

إذ تلعب الفرق الـ4 مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يومي الجمعة 28 نوفمبر والسبت 29 نوفمبر.

كما أن الثلاثي المحترف في الخليج، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري وإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي ورامي ربيعة مدافع العين، لن يلعب أي مباريات بعد يوم الأحد 30 نوفمبر، نظرا لتوقف الدوري القطري ونظيره الإماراتي بسبب كأس العرب.

يذكر أن المعسكر الختامي للفراعنة سيتخلله مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

