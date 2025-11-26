بعد الوصول لجنوب إفريقيا.. قرار من عبد الرؤوف لتجنب الإرهاق في الزمالك

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 14:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك - طلائع الجيش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف الاكتفاء بخوض مران اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا للقاء كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى جوهانسبرج ثم إلى مدينة بولوكواني التي تستضيف المباراة.

واستغرقت رحلة الزمالك من القاهرة إلى جنوب إفريقيا 8 ساعات طيران.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لحساب مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الله السعيد ونبيل عماد بسبب الإصابة. وعدي الدباغ الذي انضم لمنتخب فلسطين.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تغلب على زيسكو الزامبي في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل.

الزمالك الكونفدرالية
