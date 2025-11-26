إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا

يعتقد إريك جارسيا لاعب برشلونة أن فريقه لم يتعامل مع مباراة تشيلسي بالشكل الجيد ولذلك خسرها بثلاثية.

وقال إريك جارسيا، الذي شارك مجددًا في وسط الملعب رغم معاناته خلال اللقاء، إنه يعترف بتفوّق تشيلسي في الشراسة والضغط طوال المباراة.

وأضاف: "إنها هزيمة صعبة. بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة. في الشوط الثاني حاولنا التماسك ومباغتتهم بهجمة مرتدة، لكن الهدف الثاني كان مؤلمًا لنا".

وعن أسباب ما حدث، أوضح المدافع الإسباني: "كانوا يكسرون ضغطنا باستمرار. لم نتعامل مع الأمر بالشكل المناسب. كانوا يخرجون بالكرة من الخلف بثلاثة لاعبين، ونحن نحاول الضغط عبر الظهيرين. كانوا يجدون اللاعب الحر دائمًا، فنظل نطارد الكرة بلا نهاية".

واختتم اللاعب متعدد المراكز تصريحاته قائلاً: "مررنا بهذا السيناريو في مباريات سابقة. علينا أن نكون أكثر تنافسية في مثل هذه المواجهات. هم يذهبون لكل الصراعات والكرات الثانية… وإذا لم تفرض نفسك بقوة، يصبح الأمر شبه مستحيل".

واكتسح تشيلسي الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع متساويا مع دورتموند ومانشستر سيتي.

أما برشلونة فتراجع للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

ويتبقى لتشيلسي مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي، ونابولي الإيطالي، وبافوس القبرصي.

بينما سيلعب برشلونة ضد كل من فرانكفورت الألماني وكوبنهاجم الدنماركي وسلافيا براج التشيكي.