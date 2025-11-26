بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 10:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار جوهانسبرج في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز.

واستغرقت رحلة الزمالك من القاهرة إلى جنوب إفريقيا 8 ساعات طيران.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لحساب مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أخبار متعلقة:
إصابة السعيد ونبيل عماد.. سبب غياب سباعي الزمالك عن مواجهة كايزر تشيفز قائمة الزمالك - الدباغ والجزيري أمام كايزر تشيفز.. وغياب السعيد ونبيل عماد بعد مشاركته مع فلسطين.. الزمالك يوضح موقف عدي الدباغ من السفر إلى جنوب إفريقيا

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الله السعيد ونبيل عماد بسبب الإصابة. وعدي الدباغ الذي انضم لمنتخب فلسطين.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تغلب على زيسكو الزامبي في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل.

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - الكرتي وقطة وماييلي.. وغياب مصطفى فتحي أمام باور ديناموز بعثة الأهلي تطير إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي قائمة الأهلي - عودة أشرف داري وأحمد رضا أمام الجيش الملكي.. وغياب الشناوي قائمة الزمالك - الدباغ والجزيري أمام كايزر تشيفز.. وغياب السعيد ونبيل عماد فيفا يكشف تفاصيل قرعة كأس العالم.. وموعد الإعلان عن مواعيد المباريات بعد أزمة الموسم الماضي.. الزمالك يستخرج تأشيرات أجانب الفريق إلى جنوب إفريقيا خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا
أخر الأخبار
سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روبرت سانشيز: كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية: تأجيل محتمل للجولة العاشرة من الدوري السعودي 14 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - الكرتي وقطة وماييلي.. وغياب مصطفى فتحي أمام باور ديناموز 21 دقيقة | الكرة المصرية
إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعثة الأهلي تطير إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي 37 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يبدأ أعمال الصيانة في التتش.. ويحدد البديل 39 دقيقة | الكرة المصرية
جوان جارسيا: لم نستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517891/بعثة-الزمالك-تصل-إلى-جنوب-إفريقيا-لمواجهة-كايزر-تشيفز